Allemagne : les actes antisémites violents en hausse, selon un organisme de surveillance

65 incidents violents, 186 cas de dommages, 72 menaces, 1 912 cas de comportement abusif et 245 campagnes antisémites par courrier ont été recensées en 2022

Les actes antisémites violents en Allemagne ont augmenté, selon un rapport intitulé "Incidents antisémites en Allemagne 2022" publié jeudi par un organisme de surveillance berlinois. Celui-ci indique que le nombre global d'incidents a légèrement diminué en un an, alors que les incidents classés comme "extrêmement violents" ont augmenté. Neuf actes antisémites classés dans cette dernière catégorie ont été comptabilisés en 2022, soit trois de plus que l’année précédente.

AFP Illustration - Croix gammée taguée

Le nombre total d'incidents antisémites enregistrés par l'Association fédérale des centres de recherche et d'information sur l'antisémitisme (RIAS), auteur du rapport, est inférieur d’environ 11 % par rapport à l’année d’avant, mais supérieur de 26 % à celui de 2020.

Les actes antisémites violents répertoriés prennent notamment en compte les coups de feu tirés en novembre 2022 à l'entrée de la vieille synagogue d'Essen. Les agressions et tentatives d’agressions physiques sont également comptabilisées. Le rapport précise également que 105 cas d’actes antisémites concernent la vandalisation de monuments ou plaques commémoratifs de la Shoah. On peut citer, entre autres, des Stolpersteine, ou pierres d’achoppement placées devant les lieux de résidence de victimes du nazisme, qui ont été rayées et aspergées de peinture grise.

JOHANNES EISELE / AFP Stolpersteine

Au total, 65 incidents violents, 186 cas de dommages, 72 menaces, 1 912 cas de comportement abusif, dont 426 rassemblements et 245 campagnes antisémites par courrier ont été recensés en 2022.