France/Emeutes : Rome déplore le "mal-être évident" des banlieues françaises

Plus de 1300 personnes ont été interpellées cette nuit

Le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani a déploré samedi le "mal-être évident" régnant dans les banlieues françaises, après une quatrième nuit consécutive de pillages et de heurts ayant abouti à plus d'un millier d'interpellations.

"Il s'agit d'une question qui regarde exclusivement la France", a d'abord affirmé prudemment M. Tajani, également vice-Premier ministre dans le gouvernement d'extrême droite dirigé par Giorgia Meloni, qui était interrogé à propos de la situation en France sur les ondes de Radio 1.

Sebastien SALOM-GOMIS / AFP Nantes

"Evidemment il y a un mal-être surtout dans les grandes périphéries françaises et cela a explosé quand il y a eu cet épisode très triste qui ne devait pas arriver", a-t-il regretté. M. Tajani, ancien président du Parlement européen (2017-2019) et ancien commissaire européen, a réitéré la mise en garde adressée vendredi par son ministère aux ressortissants italiens se rendant en France, les appelant à "suivre les conseils des forces de l'ordre et à ne pas d'approcher des lieux théâtre d'affrontements car cela peut être très dangereux".