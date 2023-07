Coran brûlé en Suède : l'UE "rejette catégoriquement" cet acte

"Les manifestations de racisme, de xénophobie et d'intolérance qui y est associée n'ont pas leur place en Europe", indique le communiqué du bloc

L'Union européenne a publié une déclaration condamnant la manifestation du 28 juin dernier, où un exemplaire du Coran a été brûlé en Suède, la qualifiant "d'offensante, d'irrespectueuse et d'acte manifeste de provocation".

L'UE a déclaré qu'elle "rejetait fermement" l'acte, qui avait été autorisé par la police suédoise . La manifestation était organisée par un Irakien vivant en Suède et s'est déroulée devant une mosquée à Stockholm.

Jonathan NACKSTRAND / AFP Salwan Momika proteste devant une mosquée de Stockholm le 28 juin 2023, pendant la fête de l'Aïd al-Adha

"Cet acte ne reflète en aucun cas les opinions de l'Union européenne... Les manifestations de racisme, de xénophobie et d'intolérance qui sont est associées n'ont pas leur place en Europe", indique le communiqué. Et le texte de rajouter que l'incendie du Coran était encore plus offensant car il a été effectué à un moment où les musulmans célébraient la grande fête de l'Aïd Al-Adha.

"L'UE continue de défendre la liberté de religion ou de conviction et la liberté d'expression, à l'étranger et dans le pays. Il est maintenant temps de s'unir pour la compréhension et le respect mutuels et d'empêcher toute nouvelle escalade", a déclaré l'UE.

La déclaration intervient alors que l'Organisation de la coopération islamique a convoqué une réunion d'urgence de son comité exécutif pour discuter des conséquences de l'incident. De nombreux pays musulmans du Moyen-Orient et au-delà ont condamné l'incendie, rappelant leurs ambassadeurs et convoquant les envoyés suédois dans leur pays pour réprimande.