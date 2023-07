La possession d'objets nazis est illégale en Autriche, pays natal d'Adolf Hitler

Les autorités autrichiennes ont annoncé avoir saisi des centaines d'armes, de munitions et de souvenirs nazis et arrêté six personnes après des perquisitions dans plusieurs locaux du gang de motards d'extrême droite Bandidos.

La police a déclaré avoir trouvé une énorme réserve d'armes comprenant environ "35 armes à feu longues, 25 mitraillettes, 100 pistolets, plus d'un millier de composants d'armes, 400 armes de signalisation", a déclaré le ministère de l'Intérieur ce week-end.

Le coup a été effectué à la suite de 13 perquisitions domiciliaires dans les provinces voisines de Haute et Basse-Autriche effectuées lundi, a ajouté le ministère dans un communiqué.

Souvenirs nazis, lance-grenades et 10 000 cartouches

Plus de 10 000 cartouches ainsi que des lance-grenades ont également été saisis, a-t-il ajouté. Des souvenirs nazis, notamment des poignards, des drapeaux, des parties d'uniformes, des bustes et des photos ont également été retrouvés au domicile des suspects, qui ont été placés en détention provisoire.

Après que les plans du groupe de motos Bandidos MC pour s'étendre en Autriche ont été révélés fin 2022, les autorités les surveillent. Les enquêtes visaient à éviter d'éventuels affrontements violents entre les Bandidos, qui disposent d'un réseau mondial de succursales, et leur rival Hells Angels MC, comme cela s'est produit en Suisse. "Les enquêtes ont montré à quel point l'extrémisme de droite est représenté dans les gangs de motards hors-la-loi", a déclaré le chef de la DSN, Omar Haijawi-Pirchner.

Posséder des souvenirs nazis est illégal en Autriche, ville natale d'Adolf Hitler. L'Autriche s'est longtemps présentée comme victime de la guerre après avoir été annexée par le Troisième Reich allemand en 1938 et n'a commencé qu'au cours des trois dernières décennies à examiner sérieusement son rôle dans l'Holocauste.