Une opération d'infiltration aboutit à l'arrestation d'un chef du Hamas aux Pays-Bas

Amin Abu-Rashid a été arrêté après des révélations dévoilées dans un reportage israélien produit par l'organisation militante Ad Kan

Un haut dirigeant du Hamas en Europe, Amin Abu-Rashid, a été appréhendé aux Pays-Bas lundi dernier, après avoir mené clandestinement des actions visant à porter atteinte à Israël pendant des années. Son arrestation fait suite à la diffusion d'un reportage de la série "Shtula", produite par l'organisation militante Ad Kan et diffusée sur la chaîne Channel 13 il y a quelques mois.

Dans le cadre de ce reportage, Ad Kan a envoyé un agent infiltré au sein des organisations BDS (Boycott, Désinvestissement et Sanctions) et du Hamas en Europe. Cet agent est devenu l'assistant personnel d'Amin Abu Rashid et a documenté les activités illégales de collecte de fonds de Rashid au profit d'organisations prétendument défenseurs des droits de l'homme, mais dont les fonds étaient en réalité acheminés directement vers le Hamas. Selon Channel 13, la fille d'Abu Rashid, qui gérait ces fonds, a également été arrêtée et une somme de 750 000 euros en espèces, soupçonnée d'être destinée au Hamas, a été saisie.

AP / Amr Nabil 2015 © Un pin's avec le logo Boycott, Désinvestissement et Sanctions (BDS)

La dénonciation d'Abu Rashid et d'autres individus qui utilisent l'activisme en faveur des droits de l'homme comme couverture pour promouvoir le terrorisme était un élément clé du projet d'Ad Kan. Cette organisation a envoyé un étudiant danois en architecture infiltrer les organisations antisémites BDS et les groupes terroristes, et qui a révélé les liens profonds qui les unissent. Pendant des années, Abu Rashid a présenté ses différentes organisations caritatives aux Néerlandais comme des groupes de défense des droits de l'homme.

Les images capturées par l'agent infiltré d'Ad Kan et diffusées dans la série montrent Abu Rashid déclarant : "Mon travail consiste à détruire Israël" et "2024 est l'année de la destruction d'Israël". L'agent infiltré a pu prendre des photos des sommes illégalement transférées au Hamas, soigneusement consignées dans les carnets privés de Rashid pour éviter toute interception de ces informations. Les fonds illégalement transférés par Rashid au Hamas s'élèvent à au moins 5,5 millions de dollars.

AP Photo/Khalil Hamra Une Palestinienne porte un bandeau des Brigades Qassam, la branche armée du Hamas, à Gaza.

Après la diffusion de la série Shtula sur Channel 13, Ad Kan a remis les preuves recueillies dans le cadre de son enquête aux agences de sécurité et de renseignement des pays où opèrent ces prétendues "organisations de défense des droits de l'homme". Les autorités néerlandaises ont utilisé les recherches d'Ad Kan pour lancer une enquête sur Abu Rashid, qui a abouti à son arrestation. Ad Kan a averti que des infrastructures terroristes opèrent en Europe, en Angleterre et aux États-Unis, et qu'il incombe aux gouvernements de ces pays d'agir contre elles et de mettre fin à leurs activités illégales.