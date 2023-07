"Mon grand-père a toujours veillé à ce que nous respections certaines traditions. J'allais le voir tous les samedis et je portais une kippa"

Lors d'une conversation publique avec le producteur Ben Winston, l’ancienne star du football anglais David Beckham, a évoqué ses racines juives affirmant qu’il se considérait comme un "membre de la communauté". "Je fais partie de la communauté juive et je suis fier de le dire", a-t-il lancé, a rapporté le site britannique Jewish Chronicle.

David Beckham était interviewé à l'occasion du lancement d'une bourse pour les éducateurs juifs au nom de Lira Winston, la mère du producteur: "Mon grand-père a toujours veillé à ce que nous respections certaines traditions. Nous allions aux bar mitzvas et aux mariages et je portais une kippa. Tous les samedis matins, j'allais voir mon grand-père. En entrant dans la maison, on voyait ma grand-mère préparer une soupe de poulet, des boulettes de matza et des latkes", a indiqué David Beckham, évoquant la religion juive de son grand-père maternel.

Le propriétaire du club de football de l’Inter Miami a également parlé pour la première fois de l'arrivée de Lionel Messi au sein de son équipe. "Il y a quelques semaines, j'ai appris que Lionel venait à Miami", a-t-il dit. "Mon rêve était de faire venir les meilleurs joueurs du monde à Miami, alors quand vous entendez que le meilleur joueur du monde veut venir dans mon équipe, c’est un moment très fort".