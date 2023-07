"L'armée israélienne est heureuse de tuer des enfants", lance une journaliste de la BBC à Naftali Bennett

"Comment définiriez-vous une personne de 17 ans armée qui tire sur votre propre famille ?", a répliqué Naftali Bennett

"L'armée israélienne est heureuse de tuer des enfants..." : la "question" a été lancée par Anjana Gadgil, une journaliste de la BBC, à Naftali Bennett, interviewé sur la chaîne mardi soir concernant l'opération de Tsahal à Jénine. "Cette question est assez surprenante, car ces mineurs palestiniens essaient de nous tuer. Comment appelle-t-on un Palestinien de 17 ans qui menace votre famille avec une arme ?", lui répond Naftali Bennett.

"Vous appelez ça un terroriste, mais selon la définition de l'ONU, il s'agit d'un enfant", réplique la journaliste. "Je vous le redemande : comment définiriez-vous une personne de 17 ans armée qui tire sur votre propre famille ?", insiste l'ex-Premier ministre israélien, visiblement choqué et très agacé.

"Ce n'est pas le propos, et selon la définition de l'ONU, il s'agit d'enfants. Quatre Palestiniens âgés de 16 à 18 ans ont été tués à Jénine. N'oublions pas qu'il s'agissait d'attaques ciblées, les forces israéliennes ont délibérément recherché et visé ces personnes", poursuit la journaliste. "Il y a une différence fondamentale entre les terroristes qui ciblent délibérément des civils, et le fait que l'armée israélienne cible ces terroristes. Nous faisons ce qui est juste, face à des terroristes qui s'en prennent à des civils. Ce sont deux choses opposées. Le fait que vous établissiez une comparaison et que vous jugiez que ce que nous faisons est pire que ce qu'ils font est inacceptable", a conclu Naftali Bennett, qui a posté la séquence sur Twitter.