Suède : une requête a été déposée pour brûler une Bible devant l'ambassade d'Israël

Après l'autodafé d'un Coran à Stockholm, un homme de 30 ans a déposé une demande pour brûler une Bible devant l'ambassade d'Israël le 15 juillet

Le site britannique Daily Mail a rapporté mercredi qu'une demande avait été déposée cette semaine auprès des autorités pour brûler une Bible devant l'ambassade d'Israël à Stockholm le 15 juillet prochain. Cette requête a été formulée dans le sillage du Coran brûlé par un ressortissant irakien dans la capitale suédoise la semaine dernière. Les demandes d'autorisation de brûler encore des livres du Coran à l'extérieur des mosquées à travers le pays se sont d'ailleurs multipliés ces derniers jours, faisant craindre une réaction violente de la communauté musulmane en Suède.

Arif ALI / AFP Des manifestants contre l'autodafé d'un Coran en Suède

L'homme qui souhaite brûler la Bible devant une synagogue, âgé de 30 ans, a écrit qu'il s'agit d'"une réponse à l'incendie du Coran la semaine dernière", et d'une "déclaration symbolique pour la liberté d'expression". Une autre requête a été soumise par une femme d'une cinquantaine d'années, qui a indiqué qu'elle souhaitait organiser la manifestation "le plus tôt possible".

Par ailleurs, aux Pays-Bas, une figure du mouvement d'extrême droite Pegida doit comparaître en août devant un tribunal pour répondre d'accusations d'injure commise envers un groupe de personnes après avoir déchiré un Coran qu'elle a comparé au pamphlet d'Adolf Hitler, "Mein Kampf".

Yasin AKGUL / AFP Des manifestants tiennent des exemplaires du Coran

De nombreux pays dans le monde arabe ont réagi avec fureur à l'incendie du Coran à Stockholm. L'Iran a déclaré dimanche dernier qu'il ne nommerait pas de nouvel ambassadeur en Suède. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amirabadolhian, a fustigé le gouvernement suédois et l'a accusé d'avoir permis que l'événement ait lieu. De son côté, le ministre irakien des Affaires étrangères a demandé à son homologue suédois d'extrader le manifestant qui a brûlé le Coran affirmant qu'il détient toujours la nationalité irakienne et doit donc être jugé à Bagdad.

L'Organisation de la coopération islamique, qui compte 57 pays, a déclaré lors de la réunion d'urgence tenue à Djeddah, en Arabie saoudite, que "des mesures unifiées et collectives doivent être prises pour empêcher de nouveaux événements similaires dans lesquels le grand livre de l'islam est brûlé".