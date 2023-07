Les Juifs d’Ukraine et de Russie sur le point de quitter massivement leurs pays

Si ce rythme se poursuit pendant 7 ans, 80 à 90 % des Juifs d'Ukraine auront émigré et 50 à 60 % des Juifs russes

Une étude intitulée "Jewish Migration Today; What it may mean for Europe" et publiée cette semaine par l'Institute for Jewish Policy Research (Institut de recherche sur les politiques juives), révèle que des signes précurseurs à un exode de masse des Juifs russes et ukrainiens sont visibles. L’étude n'a pas trouvé de preuves de départs massifs ailleurs sur le continent européen, a rapporté le Jewish Chronicle.

GENYA SAVILOV / AFP Des Juifs hassidiques en Ukraine

L'année dernière s'est avérée être "une année charnière" pour les Juifs de Russie et d'Ukraine, a indiqué Daniel Staestsky, l’auteur de l’étude. Dans ces deux pays, "le nombre de migrants vers Israël était cinq fois plus élevé qu'en 2021 et ce niveau de migration a persisté au début de l'année 2023", a-t-il déclaré. Si la migration en provenance de ces pays se poursuit pendant sept ans au niveau observé en 2022 et au début de 2023, la valeur critique indiquant un exode en cours sera atteinte et, sans doute, dépassée.

"À ce moment-là, 80 à 90 % de la population juive d'Ukraine aura émigré, et 50 à 60 % de la population juive de Russie", a-t-il précisé. "En revanche, si l'émigration des Juifs français se poursuit au rythme actuel pendant les sept prochaines années, la France ne perdrait que 2 à 5 % de sa population juive, loin d’une valeur critique", a comparé M. Staestsky. Le cas de la France, où un certain nombre d'attentats terroristes ont eu lieu, est "unique", selon lui.

AP Photo/Sergey Ponomarev Des Juifs russes dans une synagogue de Moscou

"En 2022, les hostilités entre la Russie et l'Ukraine ont progressé jusqu'à la guerre totale, et cette année-là, les signes d'un tel exode étaient tous présents". En écrivant à la mi-2023, et à en juger par l'ampleur de la migration juive de Russie et d'Ukraine jusqu'à présent, nous pouvons dire qu'il y a des signes inquiétants d'une crise politique majeure - peut-être catastrophique - en Europe", a conclu le chercheur.

Le nombre de Juifs européens est passé de 3,8 millions en 1945 à 1,3 million en 2021, plus de deux millions étant partis en Israël. Le dernier exode massif depuis le Vieux continent datant de la chute de l'Union soviétique, avec plus de la moitié des Juifs de ce territoire qui avaient quitté leur pays.