Des images fuitées montrent le chef de Wagner avec différents déguisements

Evguéni Prigojine apparaît déguisé en Syrien, Soudanais, Émirati ou Libyen

Des photos fuitées montrent le chef de la milice Wagner, Evguéni Prigojine, portant différents déguisements de personnages arabes, de pays où le groupe de mercenaires est actif. Les images ont fuité sur des canaux russes sur Telegram, après que les médias russes ont rapporté une perquisition à son domicile de Saint-Pétersbourg, a rapporté jeudi le site Middle Est Eye.

Sur les photos diffusées pour la première fois jeudi matin, on peut voir Evguéni Prigojine chauve, avec différentes perruques, de fausses barbes ou différentes tenues militaires. Selon les commentaires visibles sur les canaux Telegram qui ont diffusé les photos, le chef de Wagner est déguisé en employé du ministère de la Défense soudanais, en diplomate émirati, en différents officiers de l’armée libyenne, ou encore en homme d’affaire syrien.

Mercredi soir, le média russe Izvestia a publié des photos et des vidéos de la perquisition effectuée chez Prigojine sur lesquelles figurent des armes et des boites contenant plus de 100 millions de dollars en liquide. Des images de lingots d'or, de plusieurs passeports et de prétendues têtes coupées des ennemis de Prigojine ont aussi été diffusées.

Un certain nombre de perruques ont également été trouvées dans sa résidence, ce qui pourrait confirmer la véracité des photos du patron de Wagner affublé de plusieurs déguisements. L’authenticité des photos de Prigojine grimé n’a pu être vérifiée dans l’immédiat.