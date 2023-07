Italie : un touriste anglais grave son nom sur le Colisée, ses excuses consternent les Italiens

Le touriste a expliqué qu’il “ne savait pas que le monument était aussi ancien”

Au moment d’accomplir son geste, Ivan Dimitrov imaginait-il devenir la risée de toute l’Italie et d’une bonne partie du monde ? De passage dans la ville éternelle, cet instructeur de fitness originaire de Bristol a estimé utile de graver en toute discrétion son nom ainsi que celui de sa conjointe sur l’un des murs du monument le plus célèbre de la ville, l’une des oeuvres majeures de l’architecture romaine. C’était sans compter sur cet autre touriste américain, qui a décidé de filmer la scène et de partager sa colère contre ce geste sur les réseaux sociaux.

“Ivan + Hailey”

Largement relayée sur les réseaux, la séquence a fait réagir jusqu’aux médias britanniques et a provoqué l’indignation dans tout le pays. “Je considère comme très grave et indigne qu'un touriste défigure l'un des endroits les plus célèbres du monde, le Colisée, pour y graver le nom de sa fiancée", a lancé le ministre italien de la culture, Gennaro Sangiuliano qui dénonce "un signe de grande incivilité". Il a par ailleurs souhaité que l'homme incriminé soit "identifié et sanctionné”.

Rapidement identifié, le touriste vandale s'est empressé de rédiger une lettre à l'attention du maire de Rome, Roberto Gualtier. Et c’est là que cette histoire prend des airs de comédie loufoque. Dimotrov a précisé être "Conscient de la gravité de l'acte commis, je voudrais par ces lignes adresser mes excuses les plus sincères aux Italiens et au monde entier pour les dommages causés à une propriété qui est, en fait, le patrimoine de toute l’humanité". Et ce dernier de rajouter “J'avoue avec le plus profond embarras que ce n'est qu'après ce qui s'est malheureusement passé que j'ai appris l'ancienneté du monument”. Une lettre d’excuses qui a suscité la consternation et les moqueries de bon nombre d’Italiens.

En somme, une séquence qui constitue un véritable manuel de “bad buzz” pour débutants. Le cours d’Histoire pourrait également coûter très cher au touriste, puisque ce dernier fait désormais l’objet d’une enquête pour atteinte au patrimoine. Il encourt une amende de 2.500 à 15.000 Euros ainsi qu’une peine de 2 à 5 ans de prison.