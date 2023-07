Royaume-Uni : la BBC sommée d'enquêter sur des accusations à caractère sexuel contre un présentateur

Le groupe audiovisuel public fait l'objet de virulentes critiques pour sa gestion de l'affaire

Le gouvernement britannique a enjoint dimanche la BBC d'enquêter sur un de ses présentateurs, accusé dans la presse par une mère de famille d'avoir payé son enfant pour lui envoyer des photos à caractère pornographique.

Le tabloïd The Sun a publié vendredi soir le témoignage de cette mère de famille, accusant un présentateur vedette de la BBC, sans le nommer, d'avoir donné, en échange de photos pornographiques, plusieurs dizaines de milliers de livres sterling à son enfant alors âgé de 17 ans, sans préciser s'il s'agit d'une fille ou d'un garçon. Celui-ci aurait perçu plus de 35 000 livres sterling (près de 41 000 euros) sur trois ans pour les images, des sommes qui lui auraient permis de financer sa consommation de crack d'après sa mère.

Selon le quotidien, la famille a contacté le 19 mai dernier la BBC pour lui faire part de la situation, mais le présentateur est encore resté plusieurs semaines à l'antenne.

Ces allégations, qui font la Une des médias britanniques, "doivent faire l'objet d'une enquête de toute urgence menée avec sensibilité", a déclaré dimanche dans un communiqué le ministère de la Culture en charge des médias. La ministre Lucy Fraser s'est dans la foulée entretenue avec le directeur général de la BBC Tim Davie.

"Il m'a assuré que la BBC enquêtait rapidement et avec sensibilité", a-t-elle écrit sur Twitter. "Etant donné la nature des accusations, il est important de donner le temps à la BBC de mener cette enquête, d'établir les faits et de prendre les mesures appropriées", a-t-elle ajouté.

La BBC avait indiqué vendredi "traiter toutes les accusations très sérieusement", et avoir "une procédure en place pour les gérer de manière proactive". Mais elle n'a pas confirmé que le présentateur en question, qui n'est plus à l'antenne actuellement, a été formellement suspendu.

Et le groupe audiovisuel public, dont le président a dû démissionner en avril dans une affaire de conflits d'intérêt et dont l'impartialité est régulièrement mise en cause, fait l'objet de virulentes critiques sur sa gestion de l'affaire. L'ancienne ministre de l'Intérieur et députée conservatrice Priti Patel a qualifié sur Twitter la réponse de la BBC de "dérisoire".

"La BBC, mais les autres chaînes aussi, doivent se ressaisir car on semble passer de scandale en scandale", a aussi réagi dimanche la députée de l'opposition travailliste Rachel Reeves sur Sky News. En mai dernier, l'animateur vedette de la chaîne privée ITV Philip Schofield avait démissionné après avoir reconnu une relation intime avec un jeune collègue qu'il avait aidé à faire embaucher. La direction de la chaîne avait été mise en cause pour sa gestion de l'affaire, jusqu'au sein du Parlement.