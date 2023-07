Trois bateaux avec 300 migrants disparaissent au large des îles Canaries

De nombreux enfants sont à bord des navires selon l’ONG "Walking Borders"

Un bateau de pêche parti le 27 juin du sud du Sénégal, avec 200 migrants à son bord, a disparu au large des îles Canaries, selon l’ONG "Walking Borders" qui précise que de nombreux enfants se trouvent sur le navire. Deux autres embarcations transportant chacune plusieurs dizaines de personnes auraient également disparu. Le service de sauvetage maritime espagnol a indiqué à l'agence de presse ibérique Efe que des recherches sont en cours et qu’un avion avait été mobilisé.

AP Photo/Francisco Seco, File Migrants en Méditerranée

Une responsable de l’ONG a déclaré à Reuters que l’un des bateaux comptait 65 passagers et l’autre une soixantaine. Plus de 300 personnes sont donc portées disparues sur l’ensemble des trois navires. Ces disparitions interviennent près d’un mois après qu’un bateau de migrants a coulé au large de la Grèce, faisant 78 morts confirmés et près de 500 disparus selon l’ONU.

Le trajet maritime entre l’ouest de l’Afrique et les Canaries est l'un des plus dangereux pour les migrants, qui voyagent généralement à bord de petits chalutiers surchargés, facilement ballotés par les forts courants de l’océan Atlantique.

Photo d'archives AFP Un bateau de migrants secouru en Méditerranée

L'année dernière, au moins 559 personnes sont mortes en mer en tentant d'atteindre les îles espagnoles, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) des Nations unies. Selon le ministère espagnol de l'Intérieur, 15682 personnes sont entrées clandestinement aux Canaries en 2022.