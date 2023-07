La Russie est "fragile" militairement, le soutien à l'Ukraine "durable" (Macron)

"Il est légitime de la part du président ukrainien d'être exigeant avec nous parce qu'il se bat sur le terrain"

Le président français Emmanuel Macron a affirmé mercredi que la Russie était "fragile" militairement et qu'elle trouverait face à elle des Occidentaux déterminés à apporter un soutien "durable" à l'Ukraine.

"La Russie est fragile militairement et politiquement, plus que d'aucuns ne le disaient, et notre soutien à l'Ukraine est durable plus que d'aucuns ne le pensaient", a-t-il lancé lors d'une conférence de presse à l'issue du sommet de l'Otan à Vilnius. "Elle a montré ses premiers signes de division", a-t-il insisté, en référence à la tentative de coup de force des mercenaires du groupe Wagner, signe selon lui de la "faiblesse du pouvoir russe".

Emmanuel Macron a concédé que les Ukrainiens avaient pu être déçus de ne pas avoir obtenu d'engagement plus concret de l'Otan en faveur de leur adhésion à l'Alliance. "Il est légitime de la part du président ukrainien (Volodymyr Zelensky) d'être exigeant avec nous parce qu'il se bat sur le terrain, que son armée est engagée et qu'il défend l'intégrité de son territoire, la souveraineté de son peuple", a-t-il dit.

Ludovic MARIN / AFP Le président français Emmanuel Macron donne une conférence de presse lors du sommet de l'OTAN à Vilnius, le 12 juillet 2023.

Mais "ce chemin vers l'Otan est là", "la voie la plus directe a été ouverte à l'Ukraine", a-t-il assuré. "A mes yeux, nous avons fait ce que nous devions faire", a ajouté le président français. "Dans ce moment de grande incertitude, il fallait envoyer un message clair à la Russie qu’elle ne divisera ni n’épuisera les partenaires européens et les alliés (..) et que l’aspiration de l’Ukraine à rejoindre l'Alliance sera respectée", a-t-il asséné. "Ce que nous devons montrer collectivement c'est que le temps joue désormais en faveur de l’Ukraine", a-t-il ajouté.