Allemagne : des militants écologistes perturbent le trafic des aéroports en plein départ de vacances

Des militants du mouvement "Dernière Génération" ont collé leurs mains sur le tarmac des aéroports de Hambourg et de Dusseldorf

Des militants climatiques du mouvement "Dernière Génération" ont collé leurs mains sur le tarmac des aéroports allemands de Hambourg (nord) et de Dusseldorf (ouest) jeudi matin, provoquant de fortes perturbations du trafic dans ces deux complexes.

"Des membres de Dernière Génération bloquent les pistes des aéroports de Dusseldorf et de Hambourg. Ils protestent contre le manque de planification (...) du gouvernement contre la crise climatique", a déclaré le mouvement dans un communiqué. Les militants se sont collé les mains sur le sol du tarmac.

A Hambourg, "le trafic est suspendu depuis 6h10 (4h10 GMT), les décollages et atterrissages ne sont plus possible en raison d'une opération de police", a déclaré la société gestionnaire de l'aéroport dans un communiqué. "Les opérations ne reprendront pas tant que toutes les personnes ne se seront pas éloignées".

Dans l'aéroport de Dusseldorf, des "retards" sont à prévoir pour de nombreux vols, en raison de "l'entrée de plusieurs personnes non autorisées sur le tarmac", selon un message affiché sur son site.

Les aéroports de Dusseldorf et de Hambourg sont respectivement les quatrième et cinquième plus importants d'Allemagne.

Le collectif écologiste Dernière Génération ("Letzte Generation") est le plus en vue actuellement en Allemagne. Il a attiré l'attention ces derniers mois par ses actions de désobéissance civile destinée à pousser le gouvernement à accélérer la lutte contre le changement climatique. Ses membres ont à plusieurs reprises collé leurs mains sur le bitume de grands axes routiers pour interrompre la circulation ou projeté différentes substances sur des tableaux dans des musées.

Des centaines de procédures judiciaires sont déjà en cours pour ces actions, considérées comme constituant des troubles à l'ordre public et dénoncées par le gouvernement d'Olaf Scholz. Récemment, le tribunal d'Heilbronn (sud-ouest) a condamné trois activistes à des peines de cinq, quatre et trois mois de prison ferme.