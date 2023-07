Le groupe Wagner "n'existe pas", affirme Vladimir Poutine

"Nous n'avons pas de loi sur les organisations militaires privées ! Cela n'existe tout simplement pas. Il y a un groupe, mais il n'existe pas légalement !"

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré dans une interview au journal russe Kommersant jeudi, que le groupe de mercenaires Wagner, qui avait déclenché une mutinerie armée en juin "n'existe pas". À la question de savoir si le groupe Wagner continuerait à opérer "comme une unité de combat", M. Poutine a répondu que le groupe n'existait pas, puisqu'il n'y a pas de loi sur les organisations militaires privées en Russie.

Handout / TELEGRAM / @razgruzka_vagnera / AFP Evgueni Prigojine s'entretenant avec des responsables militaires à l'intérieur du quartier général du district militaire du sud de la Russie, dans la ville de Rostov-sur-le-Donl, e 24 juin 2023

"Nous n'avons pas de loi sur les organisations militaires privées ! Cela n'existe tout simplement pas. Il y a un groupe, mais il n'existe pas légalement ! Il s'agit d'une question distincte liée à une véritable légalisation. Mais c'est une question qui devrait être débattue à la Douma d'État, au sein du gouvernement. Ce n'est pas une question facile", a soutenu le président russe.

Il a indiqué que lors de sa rencontre avec les dirigeants de la milice, quelques jours après la révolte avortée, il avait proposé à ses commandants "plusieurs options d'emploi". "D'une part, lors d'une réunion avec eux, j'ai évalué ce qu'ils avaient fait sur le champ de bataille et, d'autre part, ce qu'ils avaient fait pendant les événements du 24 juin. Troisièmement, j’ai présenté les options possibles pour leur service futur, y compris l'utilisation au combat. C'est tout", a-t-il dit. Il a ajouté qu'"ils pourraient tous se rassembler au même endroit et continuer à servir" et que "rien ne changerait pour eux".

STRINGER / AFP Des membres du groupe Wagner à Rostov-sur-le-Don, le 24 juin 2023

La rencontre de trois heures entre le président russe et 35 membres du groupe Wagner, dont son chef Evguéni Prigojine, a eu lieu le 29 juin, selon le Kremlin. À la même période, le porte-parole de Vladimir Poutine avait dit à la presse qu'il ne disposait d'aucune information sur la localisation du groupe Wagner et de son chef, qui était censé se réfugier en Biélorussie. Selon les dernières informations, Evguéni Prigojine n’a pas quitté le territoire russe, où les poursuites pénales à son encontre après la mutinerie ont été abandonnées, et l'argent qui lui avait été confisqué, restitué.