La Suède autorise l’autodafé d’une Bible hébraïque devant l’ambassade d’Israël à Stockholm

L'homme à l'origine de la manifestation "veut voir si le système est hypocrite et s'il permettra de brûler une Bible comme il a permis de brûler un Coran"

La police suédoise a approuvé vendredi la tenue d’un rassemblement devant l’ambassade d’Israël à Stockholm, samedi, au cours duquel il est prévu de brûler une Bible hébraïque. Selon les médias suédois, un homme d'une trentaine d'années, dont l’identité n’a pas été révélée, est à l’origine de la manifestation.

L’homme a déclaré que l’autodafé de la Torah serait une réponse au Coran brûlé devant la mosquée de Stockholm en juin et "un rassemblement symbolique au nom de la liberté d'expression". Le brûlement du Coran avait suscité la fureur dans le monde musulman et notamment provoqué la prise d'assaut de l'ambassade de Suède à Bagdad, en Irak.

Tomer Neuberg/Flash90 Le ministre des Affaires de la diaspora, Amichai Chikli

Le rabbin Moshe David HaCohen, chef des communautés nordiques et de l'Organisation du Traité de coopération judéo-musulmane en Europe, a souligné qu'il ne s'agissait pas d'un événement antisémite ou spécifiquement dirigé contre les Juifs. "Il s'agit d'une tentative de contestation de la liberté d'expression et de son abus pour des crimes haineux. Son auteur veut voir si le système est hypocrite et s'il permettra de brûler un livre de la Bible comme il a permis de brûler un Coran".

"La communauté juive s’était opposée à l'incendie du Coran et se tient aux côtés de la communauté musulmane. Ces derniers jours, nous avons travaillé sans relâche avec les dirigeants musulmans pour empêcher que cela ne se produise, et nous espérons que nous réussirons", a ajouté le rabbin.

Le ministre israélien de la Diaspora et de la Lutte contre l'antisémitisme, Amichai Chikli, a envoyé la semaine dernière une lettre au Premier ministre suédois Ulf Kristersson, lui demandant d'empêcher de brûler la Torah. Le gouvernement n’est finalement pas intervenu, Kristersson déclarant qu’il laissait ce genre de décision aux forces de l'ordre, comme il l’avait fait pour le Coran.

AP Photo/Michael Sohn, File Le ministre suédois des Affaires étrangères, Tobias Billström

"Je vous assure que le gouvernement suédois rejette fermement tous les actes antisémites et est déterminé à lutter contre l’antisémitisme", a répondu le ministre suédois des Affaires étrangères, Tobias Billström à Amichai Chikli. "Il existe toutefois en Suède un droit constitutionnel à la liberté d'expression, de réunion et de manifestation. Les décisions d'autoriser les manifestations sont prises de manière indépendante par les autorités compétentes. Le gouvernement comprend néanmoins très bien que des personnes de différentes religions soient très offensées par l’autodafé de livres saints", s’est-il justifié.

Le Président de l'État d'Israël Isaac Herzog s'est également exprimé sur son compte Twitter : « Je condamne sans équivoque la permission accordée en Suède de brûler des livres saints. En tant que président de l'État d'Israël, j'ai condamné l'incendie du Coran, sacré pour les musulmans du monde entier, et j'ai maintenant le cœur brisé que le même sort attend une Bible juive, le livre éternel du peuple juif.

« Autoriser la dégradation de textes sacrés n'est pas un exercice de liberté d'expression, c'est une incitation flagrante et un acte de pure haine. Le monde entier doit s'unir pour condamner clairement cet acte répugnant"