Des hackers attaquent la collection Bührle du Kunsthaus de Zürich

Le collectif a remplacé les codes QR de l’exposition en décrivant Bührle comme "un sympathisant nazi, un militariste autoritaire, un criminel de guerre"

Le collectif artistique “KKKK” a piraté des codes QR lors d'une exposition controversée au Kunsthaus de Zurich. En photographiant les codes, les visiteurs ont ainsi pu lire une version alternative de la biographie du collectionneur Emil Georg Bührle, décrit comme « un sympathisant nazi, un militariste autoritaire, à tout le moins un guerrier profiteur et probablement un criminel de guerre”.

Quatre codes QR ont ainsi été manipulés, indique le porte-parole du Kunsthaus, Björn Quellenberg. Ce dernier confirme une information révélée mardi par la radio alémanique SRF. Ces codes ne renvoient ainsi pas aux recherches de provenance des oeuvres, effectuées par la Fondation Bührle, mais au site en ligne du collectif artistique "KKKK" qui les a "hackés".

https://twitter.com/i/web/status/1679495896587808770 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Polémiques récurrentes

La polémique autour de la collection Bührle n’est pas nouvelle. Bührle, un industriel suisse décédé en 1956, a fait fortune en vendant des armes à l'Allemagne nazie et a acheté des œuvres d'art pillées par le régime nazi. A tel point que l’inauguration-même de la nouvelle aile du Kunsthaus de Zurich en 2021, dédiée à la collection, a été entachée par cette polémique. Conçu par l’architecte britannique David Chipperfield, le bâtiment cubique présente 170 oeuvres impressionnistes, prêtées par la fondation Bührle.

“La version suisse d’un mémorial de l’Holocauste”

Le collectif artistique KKKK décrit la collection Bührle comme "la version suisse d'un mémorial de l'Holocauste" et affirme qu'elle est le produit de "persécutions, expropriations et meurtres”. Le collectif a exigé la restitution immédiate de toutes les œuvres de la collection qui auraient été volés directement ou indirectement aux Juifs, et la vente de toutes les œuvres restantes au profit des survivants de l'Holocauste, de leurs descendants et des descendants d'ouvriers réduits en esclavage par les nazis.

Exposition revisitée en novembre

Selon des informations de nos confrères de la RTS (Radio Télévision Suisse), le Kunsthaus avait mis en place au mois de mars dernier une commission internationale indépendante afin d’examiner systématiquement l’origine des oeuvres de la collection Bührle. L’institution zurichoise proposera ainsi une nouvelle présentation de la collection à partir du 3 novembre 2023, avec un accent marqué sur le contexte historique et la provenance des oeuvres.

Le rôle de la Suisse et sa prétendue “neutralité” lors de la Deuxième Guerre mondiale reste à ce jour un sujet très tabou dans le pays. Malgré les conclusions de la commission Bergier, les travaux des historiens et une remise à jour de l’enseignement dans les écoles, une majorité de Suisses partagent encore la vision fantasmée d'un pays “neutre”, alors que les relations économiques étroites avec l’Allemagne nazie sont plus que démontrées.