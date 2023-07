Autodafé d’une Torah en Suède : l’activiste fait marche arrière

La police suédoise avait approuvé vendredi la tenue de ce rassemblement devant l’ambassade d’Israël à Stockholm

Dans un retournement de situation inattendu, l’activiste musulman qui avait prévu de brûler une Torah devant l’ambassade d’Israël en Suède, ce samedi, a semble-t-il fait marche arrière.

L’homme de 32 ans, identifié comme Ahmad Alush, a déclaré aux journalistes sur place vouloir “seulement attirer l’attention sur le récent autodafé du Coran” dans le pays. Ahmad Alush est arrivé samedi devant la mission diplomatique israélienne avec une copie du Coran et a déclaré qu'il n'avait "jamais eu l'intention de brûler des livres saints juifs ou chrétiens", et que son geste visait "uniquement à protester contre le récent autodafé du Coran". Alush avait antérieurement déclaré que l’autodafé de la Torah serait une réponse au Coran brûlé devant la mosquée de Stockholm en juin et "un rassemblement symbolique au nom de la liberté d'expression". L’autodafé du Coran avait suscité la fureur dans le monde musulman et notamment provoqué la prise d'assaut de l'ambassade de Suède à Bagdad, en Irak.

Un autodafé autorisé par les autorités

La police suédoise avait approuvé, vendredi, la tenue de ce rassemblement devant l’ambassade d’Israël à Stockholm, samedi, au cours duquel il était prévu de brûler une Bible hébraïque. L’annonce de ce geste avait suscité un tollé dans le monde ainsi qu’en Israël. Le ministre israélien de la Diaspora et de la Lutte contre l'antisémitisme, Amichai Chikli, a envoyé la semaine dernière une lettre au Premier ministre suédois Ulf Kristersson, lui demandant d'empêcher de brûler la Torah. Le gouvernement n’est finalement pas intervenu, Kristersson déclarant qu’il laissait ce genre de décision aux forces de l'ordre, comme il l’avait fait pour le Coran.

Pontus LUNDAHL (TT NEWS AGENCY/AFP/File) Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson

Le Président de l'État d'Israël Isaac Herzog avait également fait part de son mécontentement sur Twitter : ”Je condamne sans équivoque la permission accordée en Suède de brûler des livres saints. En tant que président de l'État d'Israël, j'ai condamné l'incendie du Coran, sacré pour les musulmans du monde entier, et j'ai maintenant le cœur brisé que le même sort attend une Bible juive, le livre éternel du peuple juif. Autoriser la dégradation de textes sacrés n'est pas un exercice de liberté d'expression, c'est une incitation flagrante et un acte de pure haine. Le monde entier doit s'unir pour condamner clairement cet acte répugnant", a-t-il affirmé.