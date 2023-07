Selon une enquête, 23 % des Millennials et 12 % de la génération Z, pensent que l'Holocauste est un mythe ou que le nombre de mort est largement exagéré

Le gouvernement néerlandais a adopté vendredi une mesure visant à punir pénalement la négation, la banalisation et l'apologie de l'Holocauste, ainsi que d'autres génocides. Les contrevenants à cette nouvelle loi risquent désormais une peine d'emprisonnement maximale d'un an. Cette décision a été annoncée par le ministre néerlandais de la justice, Dilan Yeşilgöz, qui a exprimé sa préoccupation face à la résurgence de l'antisémitisme et estimé que la leçon de l'Holocauste "est plus qu'une simple leçon d'histoire". Il a ajouté que "la négation de ce type de crimes odieux contre l'humanité est à l'ordre du jour".

Dilan Yeşilgöz a également souligné l'importance de raconter ces histoires et de donner une voix aux victimes, "car elles sont de moins en moins capables de le faire elles-mêmes".

Cette mesure intervient à la suite de l’obligation stipulée par l’Union européenne de criminaliser explicitement certaines formes de négation, de déni ou de minimisation du génocide, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre.

Les experts en éducation du pays ont exprimé leur inquiétude quant à la négation et à la minimisation de l'Holocauste dans les écoles néerlandaises. Une enquête réalisée en janvier a révélé que 23 % des Millennials (personnes nées entre le début des années 1980 et la fin des années 1990) et de la génération Z (personnes nées entre 1997 et 2010), ainsi que 12 % de l'ensemble des personnes interrogées, pensent que l'Holocauste est un mythe ou que le nombre de Juifs tués a été largement exagéré. Les Pays-Bas enregistrent un pourcentage plus élevé que tout autre pays précédemment interrogé.

Une enquête distincte menée auprès des enseignants a également révélé que 42 % d'entre eux ont été confrontés à une rhétorique antisémite et à la banalisation de l'Holocauste dans leurs salles de classe.