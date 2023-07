Après une vive polémique, l'Américaine Fiona Scott Morton renonce à briguer un poste clé de l'UE

Certains la percevaient comme un cheval de Troie pour la Big tech

L'économiste Fiona Scott Morton a annoncé qu'elle renonçait à briguer un poste clé de l'UE pour la régulation des géants de la tech après une polémique sur sa nationalité américaine, dans une lettre publiée mercredi par la commissaire européenne Margrethe Vestager.

"Fiona Scott Morton m'a informée de sa décision de ne pas accepter le poste d'économiste en chef de la concurrence. Je l'accepte avec regret", a déclaré Mme Vestager sur Twitter. La nomination de cette ancienne de l'Administration Obama, ex-consultante pour Amazon, Apple et Microsoft, avait provoqué une grosse polémique à Bruxelles, et le président français Emmanuel Macron avait exprimé mardi ses doutes sur ce recrutement. Celui-ci était pourtant défendu bec et ongles par Margrethe Vestager, qui affirmait "s'être efforcée d'engager la meilleure personne pour ce job", soulignant par ailleurs que le poste en question n'était pas décisionnel mais consultatif.

Alors que beaucoup la percevaient comme un cheval de Troie pour la Big tech, l'exécutif bruxellois apparaissait divisé sur la question. Cinq commissaires, l'Espagnol Josep Borrell, le Français Thierry Breton, la Portugaise Elisa Ferreira, l'Italien Paolo Gentiloni et le Luxembourgeois Nicolas Schmit ont écrit mardi à la présidente Ursula von der Leyen pour réclamer une réévaluation de cette nomination, critiquée notamment pour son manque de transparence. "Au moment du choix, il n'a pas été explicité que la candidate était américaine et qu'il y avait de potentiels conflits d'intérêt", a affirmé une source à Bruxelles sous couvert d'anonymat.

Kaiser Permanente Institute for Health Policy via Wikimedia Commons Fiona Scott Morton

Interrogé sur Franceinfo mardi, Jean Quatremer, journaliste spécialiste des questions européennes, qualifiait cette nomination de "faute politique". "Sa nationalité est évidemment un problème. Est-ce que vous connaissez un autre grand pays, quel qu'il soit, qui nommerait dans sa division antitrust ou dans son état-major militaire quelqu'un qui n'a pas la nationalité du pays sous prétexte qu'il est très compétent ? Cela ne tient pas la route. Nous avons des économistes très compétents et même un prix Nobel d'économie, Jean Tirole, à qui on aurait pu proposer le poste", a-t-il dit, ajoutant : "Ce n'est pas pour rien qu'il n'y a pas de Français, de Chinois, d'Allemand, de Martien ou de Jupitérien dans l'administration américaine."