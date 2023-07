La Suède autorise un rassemblement devant l'ambassade d'Irak, où un Coran doit être brûlé

Il s'agit de la même personne ayant organisé un autodafé du Coran devant une mosquée de Stockholm en juin

La police suédoise a autorisé un mini-rassemblement devant l'ambassade d'Irak à Stockholm, où l'organisateur prévoit de brûler un exemplaire du Coran ainsi que le drapeau irakien, ont indiqué mercredi la police et des médias locaux. Selon l'autorisation, deux personnes comptent se retrouver jeudi entre 13H00 et 15H00 locales devant l'ambassade.

L'organisateur a indiqué vouloir, pendant ce rassemblement, brûler un exemplaire du livre sacré des musulmans, selon l'agence TT qui précise qu'il s'agit de la même personne ayant organisé un autodafé du Coran devant une mosquée de Stockholm en juin.

La police insiste sur le fait que l'autorisation n'a pas été octroyée pour une demande officielle de brûler des textes religieux, mais pour un rassemblement public au regard du droit de la liberté de réunion, garanti par la Constitution. Cela ne revient pas à approuver ce qui s'y passe, a souligné un porte-parole.

Jonathan NACKSTRAND / AFP Salwan Momika proteste devant une mosquée de Stockholm le 28 juin 2023, pendant la fête de l'Aïd al-Adha

Un premier autodafé de Coran a eu lieu en janvier, commis par l'extrémiste de droite suédo-danois Rasmus Paludan, pour dénoncer la perspective d'une adhésion suédoise à l'Otan et les négociations avec la Turquie afin qu'elle laisse entrer le pays dans l'alliance.

Le 28 juin, un Irakien réfugié en Suède --le même, donc, que celui qui organise le rassemblement jeudi, selon TT-- a brûlé quelques pages d'un exemplaire du Coran devant la plus grande mosquée de Stockholm pendant la journée de l'Aïd al-Adha, une fête célébrée par les musulmans à travers le monde. Les deux événements ont déclenché une série de condamnations dans le monde musulman.

Le gouvernement suédois a dénoncé en janvier et en juin des actions "insultantes" et "islamophobes", mais n'envisage pas de changer la législation suédoise, plus libérale qu'ailleurs. La police peut en revanche refuser une manifestation si celle-ci porte atteinte à la sécurité du royaume ou si elle donne lieu à des actes ou des paroles incitant à la haine raciale.