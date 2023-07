Nouvelles poursuites contre Shakira en Espagne pour irrégularités fiscales

Shakira devrait être jugée à Barcelone à partir de novembre, risquant jusqu'à huit ans de prison et une amende avoisinant les 24 millions d'euros

La justice espagnole a annoncé jeudi avoir engagé de nouvelles poursuites contre la célèbre chanteuse colombienne Shakira, cette fois-ci pour des faits présumés d'irrégularités fiscales survenus en 2018. Cette nouvelle affaire s'ajoute à celle déjà en cours concernant une fraude fiscale présumée entre 2012 et 2014. Selon les accusations du parquet, Shakira aurait omis de déclarer une partie importante de ses revenus provenant de ses tournées à l'étranger pendant cette période, alors qu'elle résidait en Espagne plus de 183 jours par an, seuil déterminant la résidence fiscale dans le pays.

L'artiste de renommée mondiale, connue pour ses tubes tels que "Hips don't Lie" ou "Whenever, Wherever", devrait être jugée à Barcelone à partir de novembre, risquant jusqu'à huit ans de prison et une amende avoisinant les 24 millions d'euros. Shakira a toujours nié les accusations portées à son encontre, affirmant qu'elle était constamment en déplacement en raison de son métier. Dans une interview au magazine ELLE en septembre, elle a déclaré ne rien devoir au fisc et considérer ces accusations comme fausses.

Pour Shakira, cette bataille judiciaire risque de faire de l'ombre à sa carrière musicale, alors qu'elle doit faire face aux lourdes accusations qui pèsent sur sa situation fiscale en Espagne. L'affaire est complexe et suscite l'intérêt des médias et du public, qui suivent de près l'évolution du dossier.