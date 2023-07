Londres va enquêter sur les crimes nazis perpétrés sur l'île britannique d'Aurigny

Les témoignages de l'époque font état d'une politique d'assassinat systématique et de traitements inhumains infligés aux prisonniers, dont de nombreux juifs

Le Royaume-Uni va enquêter sur les horreurs des camps de concentration nazis à Aurigny, une minuscule île anglo-normande et dépendance de la Couronne britannique, qui a été occupée par l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Quatre-vingts ans après ces événements tragiques, le gouvernement britannique va enfin chercher à déterminer le nombre de prisonniers assassinés par les nazis sur l'île.

Des preuves récentes ont établi que les SS ont dirigé deux camps d'Aurigny, où des milliers de personnes, dont des Russes, des Ukrainiens, des Juifs, des Nord-Africains et des républicains espagnols, auraient été emmenés de régions occupées pour y travailler de force. Les témoignages de l'époque font état d'une politique d'assassinat systématique et de traitements inhumains infligés aux prisonniers.

Cependant, le nombre de victimes a longtemps été contesté, certains avançant un chiffre compris entre 700 et 1 000 personnes, voire plus. Seuls huit Juifs sont officiellement enregistrés comme étant morts sur l'île, mais la nouvelle enquête examinera les affirmations des chercheurs selon lesquelles peut-être plusieurs milliers de personnes pourraient être enterrées dans des fosses communes.

Dame Margaret Hodge, députée travailliste, s'est félicitée de cette enquête tant attendue, soulignant l'importance de faire face à l'horreur de ce qui s'est passé sur le sol britannique. Elle a exhorté à la transparence et réclamé la justice pour les victimes.

Les îles Anglo-Normandes ont été la seule partie des îles britanniques occupée par les nazis. L'évacuation de la population britannique d'Aurigny a permis aux Allemands de transformer l'île en un gigantesque camp de travail forcé. Bien que des témoignages et des preuves matérielles aient été recueillis, aucun des responsables des crimes de guerre commis à Aurigny n'a jamais été traduit en justice.

Caroline Sturdy Colls, professeur d'archéologie des conflits à l'université du Staffordshire, a utilisé la technologie de l'imagerie pour identifier les sites de deux charniers sur l'île. Elle reste prudente quant au nombre de victimes, mais a déclaré au magazine Index on Censorship : "Il est évident, d'après les nombreux témoignages disponibles et les enquêtes que nous avons menées dans les camps où les Juifs étaient logés, qu'ils ont été traités de manière épouvantable et que le nombre de Juifs morts est probablement plus élevé que ce que nous savons".

L'enquête actuelle, qui sera annoncée prochainement, sera un pas important vers la narration de cette sombre histoire. Elle est également pertinente alors que le Royaume-Uni prendra bientôt la présidence de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste (IHRA), un réseau mondial d'experts et de responsables gouvernementaux.