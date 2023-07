Les flux de migrants illégaux nuisent à toutes les nations (Meloni)

Elle s'est dit favorable à l'accueil d'un plus grand nombre de personnes par des voies légales

"Les flux illégaux de migrants portent préjudice à tous les pays de la Méditerranée", a déclaré dimanche la Première ministre italienne Giorgia Meloni, qui a appelé les nations à lutter ensemble contre les trafiquants d'êtres humains, a rapporté l'agence de presse Reuters.

Contrairement à sa rhétorique intransigeante sur l'immigration, Mme Meloni a déclaré lors d'une conférence internationale à Rome que son gouvernement était ouvert à l'accueil d'un plus grand nombre de personnes par des voies légales, car "l'Europe et l'Italie ont besoin d'immigration". "L'immigration illégale de masse nuit à chacun d'entre nous. Personne n'en profite, sauf les groupes criminels qui s'enrichissent aux dépens des plus fragiles et utilisent leur force même contre les gouvernements", a-t-elle affirmé. Au début du mois, l'Italie s'est engagée à délivrer 452 000 nouveaux visas de travail pour les ressortissants de pays tiers entre 2023 et 2025, en augmentant le nombre de permis disponibles chaque année jusqu'à un maximum de 165 000 en 2025. En 2019, avant que le Covid-19 ne frappe, l'Italie n'avait délivré que 30 850 visas.

AP Photo/Gregorio Borgia Giorgia Meloni

La conférence, qui vise à établir un partenariat entre les États sur une série de sujets, accueille des représentants de pays tels que la Tunisie, les Émirats arabes unis, Chypre, la Libye et l'Union européenne. "Les trafiquants internationaux d'êtres humains ne sont pas les bienvenus dans notre pays", a souligné le président tunisien Kais Saied lors de la conférence. Mme Meloni, au pouvoir depuis octobre de l'année dernière, s'efforce d'impliquer d'autres pays dans les efforts visant à endiguer les migrations de masse et lutter contre les trafiquants.

Les arrivées en Italie sont en forte hausse cette année, avec plus de 83 000 personnes débarquées depuis le début de l'année, contre environ 34 000 au cours de la même période en 2022. Par ailleurs, Mme Meloni a affirmé que l'objectif principal de la conférence était de soutenir le développement en Afrique, avec des "partenariats non prédateurs et à long terme (...) basés sur le respect mutuel".

"L'Occident a donné l'impression d'être plus soucieux de donner des leçons que d'aider... ce qui a probablement rendu plus difficile la réalisation de progrès sur des questions stratégiques", a-t-elle conclu.