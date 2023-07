Elections en Espagne: la gauche crée la surprise et espère se maintenir au pouvoir

Le parti de droite PP a toutefois revendiqué la victoire et affirmé son intention de "former un gouvernement"

Donné perdant des élections législatives par tous les sondages, le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez est parvenu dimanche à limiter les gains de l'opposition de droite et conserve, contre toute attente, une chance de se maintenir au pouvoir in extremis grâce au jeu des alliances.

OSCAR DEL POZO / AFP Le chef de file et candidat du Partido Popular (Parti populaire) Alberto Nunez Feijoo s'adresse à ses partisans à Madrid après les élections générales espagnoles, le 23 juillet 2023.

Après dépouillement de plus de 99% des suffrages, le Parti Populaire (PP) de son rival conservateur Alberto Núñez Feijóo totalisait 136 sièges sur un total de 350 au congrès des députés et le parti d'extrême droite Vox, son seul allié potentiel, 33 sièges.

Le PP gagnait donc 47 sièges de plus que lors des précédentes élections, en 2019, mais était loin des 150 sièges que visait M. Feijóo. Surtout, le PP et Vox, qui a perdu du terrain par rapport au dernier scrutin, ne totalisent que 169 sièges, alors que la majorité absolue est fixée à 176.

Le Parti socialiste de M. Sánchez est, lui, crédité de seulement 122 députés et Sumar, son allié de gauche radicale, de 31. Mais M. Sánchez, au pouvoir depuis cinq ans, se trouve paradoxalement dans une meilleure position que son rival conservateur et peut espérer se maintenir au pouvoir, car il a la possibilité d'obtenir le soutien des partis basques et catalans, pour qui Vox est un épouvantail.

"Le bloc rétrograde du Parti populaire et de Vox a été battu", a-t-il lancé aux militants socialistes réunis devant le siège de son parti. "Nous qui voulons que l'Espagne continue à avancer sommes beaucoup plus nombreux", a-t-il poursuivi.

M. Feijóo a toutefois revendiqué la victoire. Le PP "a gagné les élections", a-t-il lancé depuis le balcon du siège du parti, affirmant son intention de "former un gouvernement" et demandant aux socialistes de ne pas "bloquer" un tel gouvernement.