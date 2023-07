Incendies en Grèce : "encore trois jours difficiles devant nous" (Premier ministre)

"Nous sommes en guerre contre les incendies"

La Grèce est "en guerre" contre les incendies de forêt qui ravagent le pays et a "encore trois jours difficiles" devant elle en raison des températures élevées, a indiqué lundi le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis.

SPYROS BAKALIS / AFP Des personnes observent les incendies près du village de Malona sur l'île grecque de Rhodes, le 23 juillet 2023

"Nous sommes en guerre contre (...) les incendies" et "nous avons encore trois jours difficiles devant nous", a-t-il souligné au Parlement alors que plus de 32.000 évacuations préventives ont été effectuées ce week-end sur les îles très touristiques de Rhodes et de Corfou. Les pompiers ont continué lundi de combattre les incendies de forêt attisés par la canicule en Grèce après l'évacuation sans précédent de milliers de touristes aux vacances brutalement écourtées dans les îles de Rhodes et de Corfou. Le feu de forêt a entraîné "l'évacuation préventive de 2.466 personnes" dans la nuit de dimanche à lundi à Corfou, a indiqué Yannis Artopios, un porte-parole des pompiers, soulignant qu'il n'y avait pas eu jusqu'à présent de maisons ou d'hôtels détruits.

EUROKINISSI / AFP The burnt facilities of a hotel in the village of Kiotari on the Greek island of Rhodes

Un violent incendie sur l'île également touristique de Rhodes, dans le sud-est de la mer Egée, avait entraîné samedi l'évacuation de 30.000 touristes, "la plus grande opération (de ce type) jamais effectuée en Grèce", selon les autorités.

L'agence météorologique nationale (EMY) a indiqué lundi que la vague de chaleur va croître mardi et surtout mercredi, jour où la température va atteindre 44°C.

Mercredi après-midi "des orages dans le centre et l'ouest du pays sont prévus, avant une baisse de 6 à 8 degrés Celsius", selon l'EMY.