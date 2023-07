"La haine des musulmans en Europe menace la coexistence" (responsable danois)

"Le racisme a atteint des niveaux plus élevés avec la montée des partis d'extrême droite dans la plupart des pays européens"

"Les discours haineux et le racisme à l'encontre des musulmans en Europe ont considérablement augmenté, menaçant la coexistence dans les sociétés", a déclaré le directeur du Centre de civilisation Hamad Bin Khalifa de la Grande Mosquée de Copenhague au Danemark, lors d'un entretien avec le média turc Anadolu.

"Le phénomène de la haine contre les musulmans européens est devenu un sujet de discussion dans la plupart des médias européens et a été reconnu par certains ministères", a déclaré Abdul Hamid Al-Hamdi à Anadolu. "Le ministère allemand de l'Intérieur a publié un rapport concluant que la minorité musulmane en Allemagne est la plus vulnérable à la discrimination raciale et aux discours de haine", a-t-il ajouté.

Patrik STOLLARZ (AFP) La mosquée centrale de Cologne, en Allemagne, financée par l'Union des affaires turco-islamiques (Ditib), le 28 septembre 2018 avant son inauguration présidée par le président turc Recep Tayyip Erdogan

Fin juin, le ministère a publié un rapport préparé par le groupe d'experts indépendants sur l'hostilité à l'égard des musulmans, qui indique qu'un tiers des musulmans d'Allemagne souffrent d'hostilité en raison de leur religion. Environ 5,5 millions de musulmans vivent dans ce pays européen. Commentant le rapport, Al-Hamdi a déclaré : "Ce rapport est peut-être spécifique aux musulmans d'Allemagne mais ce schéma se reproduit sur tout le continent européen", a-t-il réagi.

Miguel Medina (AFP/Archives) Les fidèles de l'islam s'attendent à des lendemains difficiles après l'attentat mené contre Charlie Hebdo, alors que l'islamophobie enfle dans une France où vit la première minorité musulmane d'Europe

En ce qui concerne les manifestations du racisme en Europe, M. Al-Hamdi a déclaré qu'il prenait diverses formes, à commencer par des cas individuels où les musulmans rencontrent des difficultés pour obtenir un logement ou un travail en raison de leur nom, de leur apparence ou de leurs origines. "Les femmes voilées sont devenues particulièrement vulnérables au racisme, faisant l'objet de discours offensants et de harcèlement. Le racisme a atteint des niveaux plus élevés qu'auparavant, avec la montée des partis d'extrême droite dans la plupart des pays européens, qui adoptent une approche anti-musulmane", a-t-il averti.

M. Al-Hamdi a prévenu que cette évolution "dangereuse" menaçait l'avenir de la coexistence dans ces pays, d'autant plus qu'une proportion importante de musulmans sont devenus des citoyens européens après avoir obtenu la citoyenneté".

"L'escalade des discours de haine à des niveaux record a créé un fossé entre les Européens, fondé sur la religion et la race", a-t-il affirmé.

GEORG HOCHMUTH (APA/AFP/Archives) Deux femmes, le visage entièrement voilé, manifestent contre l'interdiction du port du voile islamique intégral dans l'espace public, le 1er octobre 2017 à Vienne, en Autriche

Selon M. Al-Hamdi, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui dure depuis le 24 février 2022, a mis en évidence le racisme à l'égard des musulmans en Europe dans la manière dont les médias traitent les réfugiés ukrainiens. "Malheureusement, un discours a été adopté selon lequel les réfugiés ukrainiens sont complètement différents de ceux qui viennent de Syrie, d'Irak, d'Afghanistan et du Moyen-Orient."

Interrogé sur le rôle des musulmans européens dans la lutte contre les discours de haine, M. Al-Hamdi a répondu : "Le droit européen est applicable et a autorité sur tout le monde, et c'est pourquoi les musulmans d'Europe comptent sur la force de la loi pour les protéger." "Nous cherchons à présenter une image civilisée de la religion islamique qui réfute tous les récits des populistes, des extrémistes et des penseurs de l'exclusion", a-t-il conclu.