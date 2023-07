Suède : alerte antiterrorisme renforcée après les profanations de Coran

"Dans le langage des services de sécurité suédois, de cible légitime nous sommes devenus une cible prioritaire"

La Suède a ordonné jeudi à ses armées et administrations de renforcer leurs préparatifs contre le terrorisme sur fond de détérioration de la sécurité, après plusieurs épisodes où le Coran a été profané.

Ces derniers ont attisé les tensions entre le pays scandinave et le monde musulman.

Les destructions ostentatoires du livre sacré de l'islam "ont accru les risques pour la Suède", a noté le Premier ministre suédois, Ulf Kristersson, dans un message sur Instagram. "Dans le langage des services de sécurité suédois, de cible légitime nous sommes devenus une cible prioritaire", a-t-il ajouté, jugeant la situation "très sérieuse". En conséquence, 15 corps étatiques et administrations, des forces armées au fisc en passant par les services de police, ont reçu pour mission d'"intensifier leur travail" sous l'égide des services de sécurité. L'objectif est de renforcer l'aptitude de la Suède "à se prémunir contre le terrorisme et les violences extrémistes, les dissuader et les contrecarrer", a précisé le ministre de la Justice Gunnar Strömmer lors d'une conférence de presse.

Fin juin, Salwan Momika, un Irakien de 37 ans réfugié en Suède, avait mis le feu à des pages du Coran à l'extérieur de la principale mosquée de Stockholm. La semaine dernière, il a de nouveau piétiné et mis en pièces un exemplaire du livre devant l'ambassade d'Irak pour marquer son opposition à ses préceptes. En réaction à l'autorisation donnée par la police suédoise à la tenue de cet événement, des centaines d'Irakiens ont envahi et mis le feu à l'ambassade de Suède à Bagdad. L'ambassadrice suédoise a été expulsée d'Irak et l'Iran a indiqué qu'il n'accepterait pas de nouvel ambassadeur du pays scandinave sur son territoire. Le gouvernement suédois a condamné les profanations mais souligne que les libertés de rassemblement et d'expression étaient protégées par la Constitution.

Oscar Olsson / TT News Agency / AFP Le manifestant Salwan Momika brandit le livre saint musulman et une feuille de papier montrant le drapeau irakien lors d'une manifestation devant l'ambassade d'Irak à Stockholm, en Suède, le 20 juillet 2023.

En janvier, un extrémiste de droite avait aussi brûlé le Coran pour dénoncer la candidature de la Suède à l'Otan et les négociations entamées avec la Turquie à cette fin. Après des siècles de non-alignement, la Suède a, comme la Finlande, décidé d'adhérer à l'Alliance atlantique dans le sillage de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais contrairement à son voisin nordique, elle attend toujours une ratification de la Turquie et de la Hongrie. M. Kristersson avait mis en garde mercredi contre des campagnes de désinformation visant son pays.