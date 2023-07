L'ambassadeur d'Israël en Allemagne refoulé d’un café tenu par un Israélien à Berlin

Le propriétaire du Café Dodo a dit à Ron Prosor qu'il n'était "pas le bienvenu" dans son établissement car il représente la politique manipulatrice d'Israël

Un Israélien installé à Berlin a refoulé l'ambassadeur d'Israël en Allemagne de son café dimanche, pour protester contre la réforme judiciaire en cours mise en œuvre par la coalition gouvernementale de Benjamin Netanyahou. Le propriétaire du Café Dodo, dans la capitale allemande, a annoncé sur Facebook avoir dit à l’ambassadeur Ron Prosor qu'il n'était "pas le bienvenu" dans son établissement.

"J'ai eu l'honneur de dire à l'ambassadeur d'Israël en Allemagne, qui était assis dans mon Café Dodo, que puisqu'il représente Israël et qu'il met en œuvre une politique invalide et manipulatrice, qui prétend que toute critique d'Israël est antisémite - une politique qui prétend que moi et mes pairs sommes antisémites - il n'est pas le bienvenu dans mon café. Je lui ai demandé, ainsi qu'à son entourage de gardes du corps allemands, de quitter les lieux. Ce qu’ils ont fait immédiatement", a-t-il écrit sur Facebook.

"Je voudrais souligner que j'ai fait cela non contre la personne mais contre le représentant officiel de l'Etat d'Israël", a déclaré Berg à la Jewish Telegraphic Agency. "Lui et l'ambassade sont profondément impliqués dans les pressions exercées sur le Bundestag et sur les médias et institutions allemands pour bloquer toute critique d'Israël et pour qualifier une telle critique d'antisémitisme", a-t-il ajouté.

Un porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères a déclaré à Haaretz que Ron Prosor n'était pas au courant des idées politiques d’Avi Berg avant de se rendre dans son établissement. Environ 10 000 Israéliens sont établis à Berlin, dont la majorité sont marqués plutôt à gauche, selon des estimations.