Les ruines de l'ancien théâtre de Néron ont été découvertes près du Vatican

Les archéologues saluent des "découvertes exceptionnelles" sur un site dont l'existence n'était connue auparavant que par des mentions dans des textes anciens

Des archéologues ont annoncé mercredi que les ruines du théâtre de Néron, mentionné dans d'anciens textes romains mais jamais retrouvé, ont été découvertes sous le jardin d'un futur hôtel Four Seasons, à quelques pas du Vatican, a rapporté l'Associated Press.

Depuis 2020, des archéologues effectuent des fouilles dans les profondeurs du jardin clos du Palazzo della Rovere, dans le cadre de travaux de rénovation prévus sur le bâtiment Renaissance orné de fresques. Le palais, qui occupe un pâté de maisons le long de la large Via della Conciliazione menant à la place Saint-Pierre, abrite un ancien ordre chevaleresque du Vatican qui loue l'espace à un hôtel afin de collecter des fonds pour les chrétiens de Terre sainte. Le gouverneur général de l'ordre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, Leonardo Visconti di Modrone, a confirmé lors d'une conférence de presse annonçant la découverte archéologique que la nouvelle chaîne hôtelière était Four Seasons.

AP Photo/Andrew Medichini Des archéologues travaillent sur le site d'excavation du théâtre de l'ancien empereur romain Néron, au 1er siècle de notre ère, à Rome, le mercredi 26 juillet 2023

Selon les médias, l'hôtel devrait être ouvert à temps pour le Jubilé 2025 du Vatican, au cours duquel environ 30 millions de personnes et de pèlerins devraient affluer à Rome. Les autorités ont qualifié les résultats d'"exceptionnels", car ils offrent un aperçu rare d'une strate de l'histoire romaine, de l'Empire romain jusqu'au XVe siècle. Parmi les découvertes figurent des coupes en verre coloré du Xe siècle et des pièces de poterie.

AP Photo/Andrew Medichini Des artefacts médiévaux, datés entre le 10e et le 14e siècle après J.-C., provenant des fouilles du théâtre de l'empereur romain Néron, à Rome, le mercredi 26 juillet 2023

Marzia Di Mento, l'archéologue en chef du site, a noté que seuls sept calices en verre de l'époque avaient été trouvés auparavant, et que les fouilles de ce seul site ont permis d'en découvrir sept autres. Par ailleurs, les archéologues ont trouvé des colonnes de marbre et du plâtre décoré de feuilles d'or, ce qui leur a permis de conclure que le théâtre de Néron mentionné dans les textes de Pline l'Ancien, un auteur et philosophe romain, existait bel et bien, et qu'il était situé sur le site, juste à côté du Tibre.