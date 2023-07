En Allemagne, deux profs poussés par l'extrême droite ambiante à partir

"L'extrémisme de droite était affiché sans complexe dans l'école: des saluts hitlériens aux croix gammées dessinées sur les dictionnaires et sur les casiers"

Sis dans la pittoresque Lusace, Burg se découvre à vélo ou sur l'eau en canoë. Mais derrière la façade touristique de cette petite ville allemande, le climat nourri par l'extrême droite locale a poussé deux enseignants, harcelés, à partir. Tout commence en avril lorsque Laura Nickel, 34 ans, et Max Teske 31 ans, en poste au collège Mina Witkojc, dénoncent l'idéologie raciste et homophobe de certains élèves, dans une lettre anonyme envoyée à la presse locale.

"L'extrémisme de droite était affiché sans complexe dans l'école: des saluts hitlériens aux croix gammées dessinées sur les dictionnaires et sur les casiers des élèves, en passant par des paroles racistes ou homophobes", raconte Mme Nickel à l'AFP.

Après la publication de la lettre des deux enseignants, d'autres écoles de l'est de l'Allemagne ont signalé des faits similaires. L'affaire a fait grand bruit au plan national. Dans les régions de l'ancienne RDA communiste, l'attachement à la démocratie est beaucoup moins profond et ancré qu'à l'ouest, a récemment révélé une étude de l'université de Leipzig. Beaucoup se tournent vers le parti d'extrême droite, Alternative pour l'Allemagne (AfD), en plein essor et qui tient ce week-end un congrès.

JENS SCHLUETER / AFP Un caméraman lors du congrès du parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD - Alternative fuer Deutschland) à Dresde, dans l'est de l'Allemagne

A Burg, "certains collègues nous appuyaient, d'autres non. La direction de l'école était passive", raconte Mme Nickel.

"Dégage à Berlin"

A la fin de l'année scolaire, une lettre anonyme au nom de certains parents d'élèves adressée à la direction de l'école exige la démission des deux enseignants. Une centaine d'autocollants, avec la photo des deux professeurs et la mention "dégage à Berlin", sont affichés un peu partout dans Burg. Un appel à pourchasser les deux enseignants est même lancé sur un compte Instagram avant d'être retiré. Mme Nickel et M. Teske demandent alors leur mutation.

Le ministre régional de l'Education, Steffen Freiberg, a quant à lui condamné les attaques.