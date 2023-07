Le Danemark veut limiter les manifestations prévoyant de brûler le Coran

Le gouvernement a invoqué des problèmes de sécurité après des manifestations polémiques

Le gouvernement danois a annoncé vouloir limiter les manifestations prévoyant de brûler des textes sacrés, invoquant des problèmes de sécurité à la suite de manifestations polémiques impliquant des profanations du Coran au Danemark et en Suède.

Soulignant que de telles manifestations faisaient le jeu des extrémistes et semaient la division, le gouvernement a affirmé vouloir "explorer" la possibilité d'intervenir dans des situations "où, par exemple, d'autres pays, cultures et religions sont insultés, et qui peuvent avoir des conséquences négatives importantes pour le Danemark, notamment en matière de sécurité", affirme le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.