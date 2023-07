Un phénomène allemand : des personnes qui se prétendent juives dénoncent Israël et propagent l'antisémitisme

Il y a une demande insatiable parmi les journaux de gauche en Allemagne de Juifs qui défendent le BDS et délégitiment l'État juif"

Des scandales de "faux profils de juifs" ont secoué l'Allemagne à la fin du mois de juillet, après que des médias ont révélé que deux Allemands avaient fabriqué leur identité juive tout en critiquant publiquement l'État juif et en propageant un prétendu antisémitisme.

Fabian Wolff, qui a fait étalage de ses origines juives en tant que partisan actif du mouvement de boycott, de désinvestissement et de sanctions (BDS) visant Israël, a finalement reconnu dans un long article paru dans le journal Die Zeit qu'il n'était pas juif. Au fil des ans, Wolff a lancé des attaques cinglantes contre les juifs pro-israéliens, l'État d'Israël et la définition de l'antisémitisme moderne de l'IHRA, tout en écrivant pour les principaux journaux allemands, de Die Zeit à Süddeutsche Zeitung.

M. Wolff, âgé de 33 ans et enseignant, a écrit dans son essai intitulé "Ma vie en tant que fils", publié par Die Zeit, que sa défunte mère l'avait apparemment induit en erreur sur le fait que son arrière-grand-mère maternelle était une juive orthodoxe. "Je ne parlerai pas en tant que juif en Allemagne, car je ne peux pas le faire et je ne le fais pas", a écrit M. Wolff.

Les détracteurs de M. Wolff soutiennent qu'il a sciemment trompé le public et qu'il est un bonimenteur. Dans le quotidien allemand de gauche Taz, la journaliste Erica Zingher a déclaré : "Wolff est lui-même responsable de ses fausses affirmations ; d'autres ont contribué à son ascension. Cela aussi fait partie de l'histoire".

Mme Zingher affirme qu'il existe une sorte de demande insatiable, parmi les publications de gauche en Allemagne, pour des Juifs qui défendront le BDS et délégitimeront l'État juif. Cela explique pourquoi les articles de Wolff étaient "attrayants" pour les lecteurs et les rédacteurs en chef libéraux et de gauche.

Zingher, qui est lui-même juif, a parfaitement saisi l'agitation de Wolff contre Israël en 2021. Cette année-là, Israël a mené une mini-guerre de 11 jours contre le mouvement terroriste Hamas, connue sous le nom d'opération "Gardien des murs", au cours de laquelle le Hamas a lancé 3 500 roquettes sur Israël. Mme Zingher a alors expliqué que la promotion par Wolff du BDS et des attaques contre Israël s'est déroulée "à un moment où l'antisémitisme dans les manifestations de gauche ou anti-israéliennes atteignait un nouveau sommet".

Hazem Bader/AFP Un graffiti pro-BDS sur un barrage routier dans la ville de Hébron, en Cisjordanie, où l'on peut lire « Boycott Israël »

Dans un étrange rebondissement, Philipp Peyman Engel, rédacteur en chef adjoint de l'hebdomadaire allemand Jüdische Allgemeine, financé par le gouvernement, a écrit que sa publication avait appris en septembre 2021 que "certains journalistes à Berlin avaient reçu des informations détaillées où était affirmée que la biographie juive de Wolff avait été inventée du début à la fin". Il poursuit : "Dans les cercles journalistiques, la question n'était pas de savoir quand le judaïsme déguisé de Fabian Wolff serait dévoilé, mais seulement qui le rendrait public en premier."

Le journal allemand, financé par l'État, a obtenu le dossier sur la fausse identité juive de M. Wolff, apparemment en 2021. Peyman Engel a indiqué que son journal avait décidé de ne pas divulguer la fausse identité de Wolff à l'époque, citant un incident survenu en 2019 lorsqu'une historienne et blogueuse allemande, nommée Marie Sophie Hingst, s'est suicidée après qu'il a été révélé qu'elle avait menti sur le fait d'être la descendante de survivants de la Shoah. De nombreuses questions se posent: Philipp Peyman Engel et le journal ont-ils manqué à leur obligation journalistique de rendre compte d'histoires d'un grand intérêt pour le public ? Pourtant, au fil des décennies, les exemples d'Allemands qui se sont forgés une identité juive sans se suicider n'ont pas manqué.

AP / Amr Nabil 2015 © Logo du BDS

En 2010, l'éminent journaliste juif allemand Henryk M. Broder a révélé qu'une Allemande à bord du navire MV Irene, qui cherchait à briser le blocus naval israélien de Gaza, avait inventé sa conversion au judaïsme. "Edith Lutz est définitivement juive, comme une côtelette de porc fumée est casher", écrivait Broder à l'époque.

En 2012, l'auteur de cet article révélait aussi qu'Irena Wachendorff, poète allemande et militante anti-israélienne, avait reconnu avoir inventé son prétendu service dans les forces de défense israéliennes pendant la première guerre du Liban. Elle avait qualifié les militants pro-israéliens de "troupes néo-nazies parmi les Juifs" et a exprimé son soutien au mouvement terroriste Hamas qui règne sur la bande de Gaza.

Plus récemment, Broder et son collègue, Moritz Gerlach, ont dévoilé un autre Allemand se faisant passer pour un Juif. Le 19 juillet, ils ont révélé qu'un homme, nommé Frank Borner, s'était ostensiblement fabriqué une identité juive et organisait des présentations "Rencontrez un Juif" sur l'île de Fehmarn, sur la mer Baltique, qui fait partie de l'État le plus septentrional d'Allemagne, le Schleswig-Holstein.

L'article du Welt note que Bonrner est obsédé par les questions suivantes : "Pourquoi les Juifs sont-ils allés comme des moutons à l'abattoir ?" et "Pourquoi les Juifs ont-ils accepté cela ?". Lors d'une conférence "Meet a Jew", Borner a affirmé au public : "Hollywood est rempli de Juifs, fermement sous l'emprise juive", en ajoutant "Ce sont des gens qui ont de l'argent, qui ont des relations internationales !".

From the Twitter acount of BDS Boycott Israel, BDS

Lorsqu'on lui a demandé comment il pratiquait le judaïsme, M. Borner a répondu : "Je me considère comme un juif politique". M. Borner, qui prétend être titulaire d'un doctorat, a refusé de répondre aux questions des médias posées par Die Welt.

Dans son nouvel essai intitulé "Combattre les antisémites, pas l'antisémitisme", le président de l'Institut de recherche sur les médias du Moyen-Orient (MEMRI), Yigal Carmon, affirme que les programmes tels que "Meet a Jew" sont "motivés par de bonnes intentions", mais que "les méthodes choisies sont malavisées et provoquent l'inverse de l'effet désiré". En outre, elles éludent la tâche cruciale de confronter les antisémites eux-mêmes, et se concentrent sur la tâche moins exigeante de faire des relations publiques pour les Juifs".