La fondation judéo-espagnole de Madrid annonce l'ouverture d'ici deux ans du premier grand musée juif d'Espagne et de la péninsule ibérique. Situé dans le prestigieux quartier Salamanque à Madrid, ce musée inédit mettra en valeur l'influence culturelle des Juifs espagnols sur l'ensemble du monde hispanophone.

Le projet disposera de trois entrepôts industriels d'environ 2 000 mètres carrés pour un loyer de 720 000 dollars par an.

Le coût global du projet se chiffre à 40 millions de dollars. Le président de la fondation, David Hatchwell Altaras, souligne que des travaux de rénovation intérieure nécessiteront également 20 millions de dollars supplémentaires.

L'objectif du musée est de mettre en lumière l'héritage séfarade et son influence sur la culture espagnole, ainsi que sur l'ensemble du monde hispanophone. Hatchwell espère susciter la réflexion chez les visiteurs en soulignant l'influence génétique et culturelle des Juifs espagnols sur la société actuelle. Des analyses génétiques révèlent que plus de 20% de la population de la péninsule ibérique possède des origines séfarades, témoignant de l'intégration historique de cette communauté forcée à la conversion au christianisme.

Si l'Espagne compte déjà quelques petits musées juifs, le Musée hispano-juif de Madrid se distinguera par son envergure. Hatchwell aspire à ce que l'Espagne dispose d'institutions culturelles équivalentes à celles des grandes capitales européennes telles que Paris, Amsterdam, Berlin ou Moscou.

L'histoire juive en Espagne est ancienne et riche, remontant à une époque où la communauté juive comptait près de 250 000 membres avant l'Inquisition espagnole. Avec l'achèvement de l'Inquisition au 19ème siècle, la vie juive a repris ses droits en Espagne. Cependant, les ressources limitées ont entravé la réalisation de grands projets culturels jusqu'à aujourd'hui.