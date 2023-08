Une église allemande sommée de retirer une sculpture antisémite médiévale

La sculpture représente un rabbin soulevant la queue d'une truie et de deux enfants juifs tétant ses mamelles

Une église allemande de la ville de Wittenberg, située à 100 kilomètres au sud-ouest de Berlin, a été sommée de retirer la Judensau ou Truie juive, présente sur sa façade depuis le 13e siècle, a rapporté le Jewish Chronicle lundi. La sculpture représente un rabbin soulevant la queue d'une truie et de deux enfants juifs tétant ses mamelles. Felix Klein, commissaire du gouvernement allemand chargé de la vie juive et de la lutte contre l'antisémitisme, a estimé que cette sculpture rendait la ville peu accueillante pour les Juifs.

AP Photo/Jens Meyer, File L'église de Wittenberg

Les gouvernements israélien et allemand ont annoncé l'an dernier la future implantation dans la ville d’une organisation visant à intensifier les échanges entre les jeunes des deux pays. "Une ville où l'hostilité envers les Juifs est si ouvertement affichée avec le Judensau sur l'église ne peut être un lieu d'accueil pour les Israéliens et les Juifs", a indiqué Felix Klein. "Pour que Wittenberg devienne la base de l'échange de jeunes germano-israéliens, il faut que la Judensau antisémite soit supprimée".

La Judensau de Wittenberg est l'une des deux douzaines de sculptures médiévales similaires toujours présentes sur les façades des églises d’Europe. Une longue procédure juridique avait été menée pour obliger les responsables de l'église à retirer la sculpture. Toutefois, en juin, la Cour fédérale de justice, la plus haute cour d'appel allemande, a confirmé les décisions des tribunaux inférieurs qui avaient rejeté l'affaire.

Le tribunal a décidé que la sculpture pouvait rester sur la façade de l'église, déclarant toutefois que la Judensau était une "déclaration massivement diffamatoire à l'égard du peuple juif et de sa foi" et une "expression d'antisémitisme et de haine".