Allemagne : enquête contre des policiers après le partage de contenus néonazis

Cette affaire est la dernière en date liée à un phénomène plus large de montée de l'extrême droite et de l'idéologie néonazie au sein de la police allemande

La justice allemande a indiqué avoir découvert des symboles nazis et du contenu pédopornographique dans des messages de policiers échangés sur un groupe de chat.

Cinq officiers de police de 22 et 25 ans issus de trois districts différents sont impliqués dans le partage des contenus illicites, selon la procureure générale chargée de l'enquête. Tous ont été suspendus de leurs fonctions, tandis que leurs domiciles ont été perquisitionnés la semaine dernière.

"Quiconque diffuse un tel contenu soulève des doutes considérables concernant sa moralité", a déclaré le ministre de l'Intérieur du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie, Herbert Reul pour justifier la suspension des policiers le temps de l'enquête.

La loi allemande interdit formellement le négationnisme ainsi que la diffusion de propagande nazie qui inclut les croix gammées et le port d'uniformes SS et les déclarations favorables à Hitler.

Cette affaire n'est que la dernière en date liée à un phénomène plus large de montée de l'extrême droite et de l'idéologie néonazie dans les rangs de la police et de l'armée allemandes. Fin juillet, la police de Rhénanie du Nord-Westphalie a indiqué avoir traité 105 incidents liés à des comportements d'extrême droite au cours des six dernières années.