Chypre : Itamar Ben-Gvir rencontre la ministre de la Justice et de l'Ordre public

Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a rencontré mardi la ministre chypriote de la Justice et de l'Ordre public, Anna Koukkides-Prokopiou, au Centre de contrôle et de coordination de la lutte contre les incendies à Limassol.

Dans le cadre de l'opération Wings of Fire, les équipages et les avions de la mission israélienne de lutte contre les incendies, dirigée par le ministère de la Sécurité nationale et sous le commandement de la Division aérienne de la police israélienne en coopération avec l'Autorité israélienne d'incendie et de sauvetage, assistent actuellement la République de Chypre pour éteindre les incendies de forêt qui se sont déclarés dans la région de Limassol, en raison des températures élevées. Les équipages israéliens ont survolé des zones boisées afin de répondre rapidement à tout incendie qui se développe, selon le modus operandi en Israël. Dans le même temps, les équipes de pompiers ont rejoint leurs homologues locaux.

La mission d'aide israélienne a été envoyée à Chypre suite à une demande du président chypriote Nikos Christodoulides au Premier ministre Benjamin Netanyahou pour une assistance immédiate.

"L'État d'Israël est toujours heureux d'aider la République de Chypre. Aujourd'hui ont eu lieu les premiers vols au cours desquels des retardateurs de flamme ont été libérés afin d'aider à éteindre les incendies. Le déploiement rapide de la mission israélienne d'assistance à Chypre a été rendu possible grâce au partenariat solide entre nos pays", a déclaré Itamar Ben-Gvir.

L'ambassadeur d'Israël à Chypre Anolik a ajouté : "Israël et Chypre coopèrent depuis plus d'une décennie pour faire face aux situations d'urgence et à la lutte contre les incendies. Les avions de lutte contre les incendies chypriotes ont aidé à éteindre plusieurs incendies de forêt en Israël. L'assistance à la lutte contre les incendies s'inscrit dans le cadre d'une vaste coopération en matière de préparation aux situations d'urgence et de lutte pour atténuer les effets du changement climatique."

La ministre chypriote de la justice et de l'ordre public, Koukkides-Prokopiou a par ailleurs remercié Israël pour l'aide apportée, assurant que des contacts encore plus bénéfiques seront établis dans un proche avenir.