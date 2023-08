Tollé autour de la conférence des rabbins européens en Azerbaïdjan

"Messieurs les rabbins et chers amis, savez-vous que l’Azerbaïdjan procède à un nettoyage ethnique au Haut-Karabakh ?, interroge l'historien Marc Knobel

Plus de 500 rabbins originaires de toute l'Europe se réuniront en Azerbaïdjan du 12 au 15 novembre, à l'occasion de la réunion biennale de la conférence des responsables religieux de confession juive. Il s'agit de la première réunion de ce type organisée dans un pays musulman, a rapporté l’agence de presse Jewish News Syndicate.

"L'Azerbaïdjan détient une place singulière dans la mémoire du peuple juif, abritant l'une des communautés juives les plus distinctives au monde. Le renforcement des liens entre Israël et l'Azerbaïdjan revêt une importance cruciale dans le contexte actuel du Moyen-Orient”, a déclaré Pinchas Goldschmidt qui préside la conférence des rabbins européens, la principale alliance rabbinique orthodoxe en Europe.

Photo by FLASH90 Pinchas Goldschmidt

M. Goldschmidt avait rencontré le président du pays, Ilham Aliyev, en février dernier, pour s'entretenir de l'organisation entourant cette rencontre.

"Messieurs les rabbins, j’ai honte et je suis juif"

Cependant, la décision de tenir cette réunion en Azerbaïdjan ne fait pas l'unanimité. L’historien et essayiste Marc Knobel s’est indigné dans une tribune publiée la semaine dernière dans le Point de la prochaine tenue de la conférence des rabbins européens à Bakou. "Messieurs les rabbins, chers amis, vous rappelez-vous des affres de l’Histoire ? Entendez-vous encore le cri de ce petit peuple, le peuple arménien, qui a été décimé par un horrible génocide impuni en 1915 ? Et qui, tout au long de son histoire, a dû défendre sa religion (chrétienne), sa culture et sa langue devant l’adversité, la méchanceté et la haine ?", a-t-il écrit. "Messieurs les rabbins, chers amis, savez-vous que l’Arménie subit constamment les foudres de ses voisines folles et méchantes (la Turquie et l’Azerbaïdjan), deux États turcophones qui rêvent de réaliser une jonction terrestre à ses dépens ? Comprenez-vous que l’Arménie est en danger de mort ?", a-t-il poursuivi dans sa missive.

Haim Tzach / GPO Israel's President Isaac Herzog (L) and Azerbaijani President Ilham Aliyev in Baku, Azerbaijan.

"Messieurs les rabbins, chers amis, savez-vous que des flots de réfugiés arméniens ont dû laisser le Haut-Karabakh, leur terre bénie et infiniment et intimement arménienne, entre les mains des voyous de Bakou, depuis qu’une coalition turco-azerbaïdjanaise a décidé d’envahir le Haut-Karabakh, en 2020 ?". "Messieurs les rabbins et chers amis, savez-vous que l’Azerbaïdjan procède à un nettoyage ethnique au Haut-Karabakh ? Savez-vous que plus rien ne passe au Haut-Karabakh ? Les stocks de produits de première nécessité, d’hygiène, de confort élémentaire sont épuisés depuis longtemps. Idem pour les médicaments. La population, éprise de modernité, est ramenée au Moyen Âge, tandis qu’aujourd’hui la famine guette, du fait de l’absence totale d’importation, mais aussi de possibilité de transports internes due à la pénurie totale de carburant".

Haim Tzach/ L.A.M Garde d'honneur pour le président israélien Isaac Herzog à Bakou aux côtés du président azéri, Ilham Aliyev, le 30 mai 2023

M. Knobel a appelé les rabbins qui ont répondu à l'invitation du président azéri dà reconsidérer leur décision. "Messieurs les rabbins, j’ai honte et je suis juif. Réfléchissez, il est encore temps", a-t-il conclu, en citant le grand rabbin de France Haïm Korsia, qui "n’ira pas flatter le dictateur de Bakou et ne se laissera pas soudoyer par un tel régime".

Cet événement s'inscrit dans le cadre des relations florissantes entre Israël et l'Azerbaïdjan, Israël étant l’un des principaux fournisseurs d’armes de l’Azerbaïdjan.

En mai, le président Isaac Herzog s’est rendu en Azerbaïdjan où il a évoqué la menace iranienne et l'approfondissement des relations entre les deux pays.