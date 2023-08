Coran profané : la Suède relève son niveau d'alerte terroriste

Le groupe terroriste Al-Qaïda a appelé à commettre des attaques terroristes dans le pays scandinave

La Suède a relevé son niveau d'alerte terroriste à 4 sur une échelle de 5, a annoncé jeudi le Service de la sûreté suédoise (Säpo), les vives réactions suscitées à l'étranger par les profanations du Coran sur le sol suédois faisant du pays une "cible prioritaire".

"J'ai décidé aujourd'hui de relever le niveau de la menace terroriste d'un niveau élevé à un niveau critique", a dit la cheffe des services de renseignements suédois, Charlotte von Essen, lors d'une conférence de presse, estimant que la menace d'attentats "persistera pendant longtemps" dans le pays. C'est la première fois depuis 2016 que la Suède relève son niveau d'alerte. A l'époque, la décision avait été prise, entre autres, car le groupe Etat Islamique proférait régulièrement des menaces terroristes en direction du continent européen. Ces derniers mois, la situation sécuritaire du pays nordique, habituellement placide, s'est particulièrement dégradée après des profanations du Coran sur son sol.

IBRAHIM AMRO/AFP via Getty Images Un enfant brandit un exemplaire du Coran lors d'une manifestation à l'appel du mouvement chiite libanais Hezbollah, pour dénoncer l'incendie du Coran en Suède, dans la banlieue sud de Beyrouth

Fin juillet, notamment, deux hommes avaient mis le feu à un exemplaire du Coran devant le Parlement à Stockholm, réitérant un geste déjà réalisé fin juin devant la plus grande mosquée de la capitale suédoise. Ces actions ont suscité de vives tensions dans le monde musulman, et l'ambassade de Suède à Bagdad a été incendiée avant d'être rapatriée temporairement à Stockholm. L'hostilité exprimée envers la Suède avait alors mené le pays à intensifier ses contrôles aux frontières, sans pour autant relever le risque d'attentat terroriste. La semaine dernière, un cocktail Molotov a été lancé contre l'ambassade suédoise à Beyrouth, sans que le projectile n'explose. Et au cours du week-end, le groupe terroriste Al-Qaïda a appelé à commettre des attaques terroristes dans le pays scandinave.

Ahmad AL-RUBAYE / AFP Manifestant contre l'autodafé d'un Coran en Irak

Plusieurs pays ont en outre mis à jour leurs recommandations aux voyageurs souhaitant se rendre en Suède. Dimanche, la diplomatie britannique a déclaré que les attaques terroristes y étaient aujourd'hui "très probables". Les Etats-Unis avaient également conseillé aux voyageurs le 26 juillet d'exercer une "prudence accrue" en Suède à cause du risque de "terrorisme".

Les autorités suédoises réfléchissent aux moyens de limiter l'organisation de manifestations prévoyant de brûler le Coran tout en respectant la liberté d'expression. Mais la majorité parlementaire semble aujourd'hui hostile à un tel changement.