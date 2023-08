“Iced coffee”, clim et tongs, les touristes américains face aux normes culturelles européennes

Alors qu'un grand nombre de touristes américains visitent l’Europe sous un été torride, leurs efforts pour se rafraîchir se heurtent aux normes culturelles

Une terrasse ombragée et de l’eau glacée, à l’américaine. C’est à dire une montagne débordante de petits cubes de glace digne du Kilimandjaro, dans un immense verre et de la condensation bien visible. Un graal de l’été, impossible à obtenir en Europe ? Alors que la pandémie de Covid-19 et ses restrictions draconiennes de voyage semblent n’être désormais qu’un mauvais souvenir, une horde de touristes américains afflue à nouveau sur le continent européen et ses sites emblématiques. Seulement voilà, l’été européen version 2023 ressemble plus à une épopée de traversée du désert qu’à une petite promenade de santé. Les touristes de tous horizons font face à des conditions climatiques dantesques, sur l’ensemble du continent. Des conditions climatiques qui mettent en relief une autre réalité : les différences culturelles entre Américains et Européens en ce qui concerne la gestion de la chaleur.

ANDREAS SOLARO (AFP/Archives) Des touristes visitent le Parthénon, sur l'Acropole d'Athènes

Le New York Times évoque en effet l’extrême sensibilité des Américains pour la fraîcheur climatisée, qui se heurte bien souvent à l'étiquette et aux normes européennes. Certains touristes allant même jusqu’à modifier leur itinéraire de voyage pour ces motifs.

En pleine prise de conscience des désastres provoqués par le changement climatique, le penchant pour les tongs, les shorts et l'eau glacée très très froide peut sembler anecdotique. Néanmoins, des voyageurs avertis outre-Atlantique et qui cherchent à se fondre dans la population locale se tournent de plus en plus vers les réseaux sociaux, en particulier TikTok, pour obtenir des conseils auprès de leurs compatriotes connaisseurs de l’Europe et de ses particularités culturelles.

“Soyez moins bruyants et attention aux questions personnelles”

Au delà des conseils de base tels que l’intérêt moins marqué des européens pour le small talk (bavardages) et les questions personnelles posées par des inconnus, les donneurs de conseils sur TikTok encouragent leurs compatriotes à “être moins bruyants”.

"Nous ne mettons pas de glace dans notre vin"

Mais ce sont les températures record en Europe qui dominent les posts de voyage en ligne. "Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer le contraste frappant entre la façon dont les Américains et les Européens gèrent une vague de chaleur", a observé Mme Madison, une touriste américaine sur TikTok. Cette dernière affirmant que les Européens "ne semblaient pas dépendre autant de choses que les Américains considèrent comme essentielles". Les experts outre-Atlantique sont unanimes. Pour commencer, ne pas s’attendre à un grand pichet d'eau rempli de glaçons au moment où l'on s'assoit dans un restaurant.

Les voyageurs en provenance des États-Unis ne devraient pas non plus s'attendre à la climatisation tous azimuts ou à d'autres commodités très gourmandes en énergie.

Et le New York Times d’expliquer que les Européens sont plus préoccupés par le changement climatique que les Américains, selon de nombreuses enquêtes.

Le dress code, sujet épineux

Et puis il y a la question épineuse du dress code. Même sous de très fortes chaleurs, il peut être déconseillé de porter shorts, t-shirts et sandales confortables, que certaines personnes portent pour dîner ou aller au théâtre aux États-Unis, en Europe.

Il faut dire que dans un pays conservateur comme l’Italie, très attaché aux apparences vestimentaires, certains faux pas impensables – des vêtements de plage dans une rue de la ville, des mini-shorts et des hauts courts dans un restaurant chic - peuvent conduire à des situations embarrassantes comme des refus à l’entrée de certains restaurants.

GERARD JULIEN (AFP) Des enfants se baignent dans le bassin de la Fontaine du Trocadéro, le 2 août 2018 à Paris pendant un épisode de canicule

Les fashionistas de Paris, la capitale mondiale de la mode, ne se laissent quant à eux pas impressionner le moins du monde par la chaleur.

"Même quand il fait chaud, je vois des Français porter une manche longue ou une robe longue ou un manteau", a déclaré une touriste américaine au New York Times, ajoutant qu'elle a rarement vu des Parisiens porter des shorts.

C'est un contraste avec le style vestimentaire américain - ou israélien - qui ne jure que par le confort lors des étés chauds et caniculaires : "Nous Américains, sommes aussi proches que possible de la nudité”.