Le Musée d'Auschwitz dénonce la suppression de la fonction de blocage sur X (ex-Twitter)

Le musée a rappelé avoir recours au blocage de nombreux commentaires antisémites sur son espace de dialogue en ligne

Le Musée d'Auschwitz, qui fait office de mémorial du camp de concentration et d'extermination nazi en Pologne, a vivement critiqué la décision d'Elon Musk de supprimer la fonction de blocage des utilisateurs sur le réseau social X, anciennement connu sous le nom de Twitter. Cette annonce a suscité une vive réaction de la part du musée, qui rappelle être fréquemment la cible de commentaires antisémites, et avoir recours au blocage de ces utilisateurs pour protéger son espace de dialogue en ligne.

ALAIN JOCARD / AFP Le nouveau logo de Twitter, rebaptisé X

Dans une série de publications, le musée a partagé des exemples récents de réactions à ses posts, qui portent principalement sur le sort des Juifs exterminés dans le camp. Parmi ces commentaires, certains avançaient que "Les chambres à gaz sont un mythe. Une enquête honnête le prouvera", ou encore que "Personne ne s'intéresse à vos mensonges, nous savons que vous êtes les corrompus qui contrôlent le monde".

Dans une déclaration publiée sur le réseau social, le musée a souligné qu'il avait choisi de bloquer les utilisateurs promouvant le négationnisme et la haine, et que cette décision était motivée par un engagement profond envers sa mission. Le musée a insisté sur la nécessité de créer "un espace en ligne sûr" et a mis en garde contre l'interaction avec des personnes et des comptes cherchant à exploiter la mémoire des victimes d'Auschwitz.

"Ces individus ne cherchent pas le dialogue", a précisé le message du musée. "Ils cherchent à causer de la douleur. Dans ce contexte, le blocage est une mesure nécessaire pour prévenir la persistance de ces voix nuisibles qui s'attaquent sans cesse à la mémoire des victimes. À l'ère numérique actuelle, les plateformes de réseaux sociaux ont une responsabilité morale importante. Elles doivent activement combattre la haine et stopper sa normalisation. Une plateforme qui néglige la protection de la mémoire des victimes fait preuve d'un manque de respect envers la création d'un environnement en ligne respectueux et empathique."

Le site d'Auschwitz a enfin adressé une critique directe à Elon Musk : "Le blocage des utilisateurs n'est pas une action anodine, c'est une mesure concrète. Souvent, signaler des comptes qui propagent des mensonges reste sans réponse. Le blocage constitue un moyen de protéger la mémoire de ceux qui ont souffert et ont été tués à Auschwitz."