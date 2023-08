Le Kosovo inaugure un "Mur d'Honneur" pour 23 Albanais qui ont sauvé des Juifs pendant la Shoah

Les noms de 23 familles sont inscrits sur le mur placé du parc municipal

Une statue portant les noms de 23 Albanais du Kosovo qui ont sauvé des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale a été inaugurée ce mercredi dans la capitale, Pristina, a rapporté l'agence Associated Press.

La statue "Wall of Honor" (Mur d'Honneur) est placée dans un parc de Pristina en présence des descendants de certains de ceux qui ont sauvé des Juifs, de dirigeants politiques et des ambassadeurs des États-Unis et de l'Allemagne.

Au début de la guerre, quelque 500 Juifs vivaient au Kosovo, qui faisait alors partie de l'ex-Yougoslavie. Nombre d'entre eux ont été arrêtés, déportés dans des prisons voisines ou dans des camps gérés par les nazis et près de la moitié d'entre eux sont morts. Les Albanais ont aidé des dizaines de Juifs à s'échapper.

Aujourd'hui, 56 Juifs vivent dans la ville de Prizren, à l'ouest du Kosovo. La statue montre que "le souvenir de ceux qui ont risqué leur vie pour sauver leurs semblables est une tradition qui commémore une lumière rare et brillante dans l'une des périodes les plus sombres de l'histoire de l'humanité", selon le Premier ministre kosovar, Albin Kurti.