Le rappeur Médine déprogrammé d'un festival en Belgique

Le festival Les Solidarités justifie sa décision par "un souci d'apaisement", selon un communiqué

Le rappeur français Médine, au coeur d'une polémique en France après un tweet antisémite qu'il a ensuite regretté, a été déprogrammé d'un festival où il devait se produire vendredi à Namur, en Belgique, ont annoncé mercredi les organisateurs.

Le festival Les Solidarités justifie sa décision par "un souci d'apaisement", selon un communiqué. "Malgré les excuses et les explications de l'artiste, une vague de réactions, tantôt haineuses, tantôt plus pondérées, a déferlé sur la toile", et "dans ce contexte(...) nous avons pris la décision de renoncer à la venue de Médine", ajoutent les organisateurs.

Plus tôt ce mercredi, le rappeur a affirmé que "l'antisémitisme est un poison" et plaide mercredi dans deux interviews des erreurs et des maladresses dans certaines prises de position. "L'antisémitisme est un poison, je le combats depuis longtemps", affirme dans un entretien au journal Le Parisien l'artiste, au coeur d'une polémique depuis dix jours en raison d'un jeu de mots sur X (ex-Twitter) qualifiant l'essayiste franco-gambienne Rachel Khan, juive et petite-fille de déportés, de "resKHANpée".

"C'est une erreur, je le reconnais", ajoute-t-il, expliquant qu'il n'avait "pas en tête l'histoire de sa famille" lorsqu'il a publié ce "tweet maladroit" en réponse à un message de Mme Khan le qualifiant de "déchet".