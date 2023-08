Samsam, le jihadiste qui dit être un indic danois, poursuit les renseignements en justice

Plusieurs contre-enquêtes de médias danois corroborent les dires du Danois d'origine syrienne

Condamné en 2018 à huit ans de prison pour avoir rejoint le groupe jihadiste Etat islamique (EI), Ahmed Samsam clame avoir été employé en Syrie comme indicateur des renseignements danois qu'il poursuit dans un procès qui s'est ouvert jeudi à Copenhague.

"La question est de savoir si les services de renseignement doivent être contraints de reconnaître cette coopération", a déclaré Me Erbil Kaya, l'avocat d'Ahmed Samsam, à l'ouverture du procès dans une salle ultra sécurisée de la Cour d'appel de l'Est, où seulement 40 personnes peuvent être présentes.

Les renseignements ont souligné ne pouvoir ni confirmer, ni infirmer l'identité de leurs indicateurs. "Cela nuit à leur capacité à recourir à des sources, à les protéger et à prévenir le terrorisme", a insisté leur conseil, Peter Biering. "C'est une question de sécurité nationale". Le plaignant de 34 ans, pull à capuche noir barré d'une rayure rouge et pantalon de jogging, est apparu concentré pendant l'audience. Détendu, il n'a pas hésité à se peigner durant une intervention de l'un des trois juges. Lors d'une pause, le jeune homme s'est entretenu avec sa mère et sa sœur, présentes à l'audience.

Samsam est formel. Lors de séjours en Syrie en 2013 et 2014, jamais il n'a rejoint l'EI mais travaillait pour les services secrets (PET) puis le renseignement militaire (FE) danois, qu'il informait sur les combattants jihadistes étrangers. Des affirmations qu'il n'a pu prouver devant les tribunaux espagnols qui l'ont condamné il y a bientôt six ans.

Plusieurs contre-enquêtes de médias danois, dont les journalistes vont être amenés à témoigner, corroborent les dires du Danois d'origine syrienne, au casier judiciaire bien étoffé. En 2012, le jeune homme part effectivement de son propre chef en Syrie, pour combattre le régime de Bachar al-Assad. A son retour, la justice danoise s'intéresse à son séjour, mais l'affaire est classée.

Samsam affirme avoir été ensuite envoyé à plusieurs reprises dans la zone de guerre avec de l'argent et de l'équipement fournis par PET puis FE, des informations relayées par les médias DR et Berlingske, qui s'appuient sur des témoignages anonymes et des preuves de virements bancaires.

Ahmed Samsam a réussi à captiver l'opinion publique. La classe politique, embarrassée, évite le sujet, mais une commission d'enquête préliminaire pour faire la lumière sur l'affaire a été lancée en février.