Lancement d'une opération de recherche sans précédent du monstre du Loch Ness

L’expédition de recherche s'est dotée des derniers outils technologiques

L'opération de recherche la plus vaste du monstre du Loch Ness depuis 50 ans a été lancée ce samedi dans la région des Highlands d'Écosse, résultat de la coopération entre chercheurs et curieux du monde entier qui tentent de déterminer une fois pour toutes si la créature existe ou non. a été découvert. les légendes sur la mystérieuse créature, également connue sous le nom de « Nessie », sont vraies.

L’expédition de recherche s'est dotée des derniers outils technologiques tels que des drones équipés de scanners thermiques, des bateaux équipés de caméras infrarouges et un hydrophone sous-marin pour tenter de déchiffrer le mystère qui fascine le monde depuis des générations. "Notre mission a toujours été de documenter, étudier et analyser tous les comportements et phénomènes naturels qui sont difficilement explicables", a indiqué Alan McKenna, l'un des organisateurs de l'expédition sur le Loch Ness.

Les participants à l'opération de recherche estiment que les scanners thermiques pourraient être cruciaux pour identifier des choses inhabituelles dans les profondeurs boueuses du lac, et que l'hydrophone leur permettra d'écouter des sons inhabituels sous l'eau. Le lac, qui s'étend sur 36 km et atteint une profondeur allant jusqu'à 240 mètres, est le plus grand de Grande-Bretagne.

Les histoires sur un monstre marin tapi dans les eaux du loch circulent depuis l'Antiquité, avec des peintures sur pierre de la région représentant une mystérieuse créature à nageoires. La première trace écrite de ce phénomène remonte à 565, dans la biographie du religieux chrétien irlandais Columba. Selon ses écrits, le monstre aurait attaqué un baigneur dans le lac et était sur le point d'en attaquer un autre jusqu'à ce que Columba lui ordonne de battre en retraite.

Plus près de nous, en mai 1933, un journal local rapportait qu'un couple circulant sur une nouvelle route de goudron jusqu'aux rives du lac avait vu un "énorme bouleversement" dans l'eau. "La créature a joué avec elle-même, a roulé et plongé pendant près d'une minute, son corps ressemblait à celui d'une baleine. Puis l'eau est retombée et s'est écrasée comme dans un chaudron bouillonnant", écrivait à l'époque le journal Inverness Courier.

En décembre de la même année, le journal britannique Daily Mail a recruté un chasseur sud-africain, Mermeduke Weatherell, pour retrouver la créature marine. Celui-ci a identifié de grandes empreintes de pas, appartenant selon lui à "un animal très fort, aux pattes molles, d'environ six mètres de long". Cependant, les géologues du Musée d'histoire naturelle de Londres ont déterminé que les empreintes étaient soit celles d'un porte-parapluie, soit d'un cendrier avec une patte d'hippopotame.

Puis en 1934, le médecin anglais Robert Wilson a pris le fameux cliché connu sous le nom de "photographie du chirurgien", censé représenter la tête et le cou allongés de Nessie émergeant de l'eau. Mais la photo, publiée à l'époque dans le Daily Mail, s'est ensuite révélée être un canular, qui a toutefois participé à donner à la légende du monstre du Loch Ness une renommée internationale.

Selon le Centre du Loch Ness de la ville de Drummondroit, il y a eu plus de 1 100 rapports officiels d'observations du monstre, une attraction touristique qui rapporte chaque année des millions de livres à l'économie écossaise. Au fil des années, les scientifiques et les amateurs ont tenté de trouver des preuves d'un gros poisson, comme un esturgeon, vivant dans les profondeurs du lac, et certains ont émis l'hypothèse que le monstre pourrait être un reptile marin préhistorique comme un plésiosaure.

En 1972, le Bureau d'enquête du Loch Ness a mené la plus grande opération de recherche à ce jour, mais est revenu les mains vides. En 1987, une opération "d'analyse approfondie" a été lancée, incluant l'utilisation de systèmes sonar dans le lac, au cours de laquelle il a été affirmé qu'un "objet non identifié de taille et de puissance inhabituelles" avait été découvert.

Enfin, en 2018, des chercheurs ont mené une étude ADN du loch Ness pour déterminer quelles créatures vivaient dans ses eaux. Bien qu'aucun signe d'un plésiosaure ou d'un autre grand animal n'a été trouvé, les résultats ont indiqué la présence d'anguilles de nombreuses espèces dans le lac.

Le mystère s'apprête-t-il donc enfin à être levé ? Affaire à suivre...