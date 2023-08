Lettonie/Shoah : un charnier de Juifs découvert grâce à de nouvelles technologies

Le charnier était recherché depuis des décennies

Un charnier de Juifs, tués par les nazis, a été identifié en Lettonie après des décennies de recherches, grâce à une technologie créée par des chercheurs américains, a rapporté mercredi le service de presse LTV. Celui-ci abrite les corps de dizaines de Juifs assassinés en juillet 1941 dans la ville de Liepāja, dans l’ouest du pays. Le massacre avait été filmé par le soldat allemand Reinhard Wiener et les images avaient survécu à la guerre, ce qui avait déclenché des recherches - jusqu'ici vaines - pour localiser le charnier.

Le film en question comprend des plans des tranchées où les Juifs ont été assassinés, ainsi que du phare historique de la ville. Pendant des décennies, les chercheurs ont ainsi tenté d’utiliser le phare comme point de repère afin d’identifier l’emplacement exact des charniers, mais sans succès.

Cet été, une équipe d'étudiants et de chercheurs issue de l'Université du Wisconsin-Eau Claire et de l'Université Duquesne de Pittsburgh, a été invitée à Liepāja pour rechercher la tombe. Leurs efforts ont été couronnés de succès grâce à l'échantillonnage du sol et à l'analyse géoradar.

"Pour nos recherches, nous nous sommes basés sur des cartes historiques que nous avons comparées avec nos données afin d'identifier les changements dans les couches du sol", a indiqué l'un de ces chercheurs aux médias publics lettons. "Nous avons notamment utilisé la méthode dendrologique qui détermine l'âge des arbres, ainsi que la technique relativement nouvelle de datation par luminescence optiquement stimulée", a-t-il ajouté.

Selon la presse lettone, les chercheurs sont certains que le charnier qu'ils ont localisé est celui filmé par Reinhard Wiener. Ils recherchent maintenant des documents et des témoignages pour étayer leur découverte.

La zone du charnier est actuellement louée par une entreprise lituanienne de transformation du poisson. Ilya Lensky, directeur du Musée des Juifs de Lettonie, a déclaré qu'il pensait que le site devrait être désigné comme un mémorial en l'honneur des Juifs qui y sont morts, tandis que le maire de Liepāja a indiqué que des discussions étaient en cours au conseil municipal pour déterminer ce qu'il fallait faire avec le site.