Royaume-Uni : le trafic aérien fortement perturbé après une défaillance technique

Le service national de la navigation aérienne du Royaume-Uni (NATS) a dû imposer des restrictions sur le mouvement des avions lundi en raison d'une défaillance technique. Cette situation a entraîné des retards et des suppressions de vols, selon plusieurs aéroports et compagnies aériennes. "Nous rencontrons actuellement un problème technique et avons appliqué des restrictions de trafic pour maintenir la sécurité. Les ingénieurs travaillent pour trouver et réparer la panne", a déclaré un porte-parole de la NATS.

Loganair, une compagnie aérienne écossaise, a précédemment informé le public sur le réseau social X, que les systèmes de régulation du trafic aérien du pays étaient hors service, et souligné que cela pourrait entraîner des retards sur les liaisons internationales. L'aéroport de Luton à Londres et la compagnie aérienne British Airways ont tous deux fait savoir qu'ils étaient en contact avec la NATS pour évaluer l'impact de cette situation sur leurs vols.

De son côté, l'aéroport de Dublin a signalé que les complications liées au contrôle du trafic aérien provoquaient des perturbations sur plusieurs itinéraires reliant la capitale irlandaise. Les voyageurs ont été encouragés à vérifier le statut de leur vol auprès de leur compagnie aérienne avant de se rendre à l'aéroport. Par ailleurs, des voyageurs ont fait savoir sur les réseaux sociaux qu'ils se trouvaient dans des avions coincés sur des pistes d'atterrissage, en cette journée de voyage très chargée en raison du jour férié de lundi dans certaines parties de la Grande-Bretagne.

Un témoin de l'agence Reuters, retenu sur le tarmac à Budapest, a déclaré que le pilote de l'avion avait informé les passagers qu'une panne informatique massive avait fermé l'ensemble de l'espace aérien britannique et qu'ils risquaient un retard de 8 à 12 heures.