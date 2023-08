Suède : un Russo-suédois accusé d'espionnage au profit de la Russie

Sergueï Skvortsov est soupçonné d'avoir transmis des informations et technologies occidentales à la Russie durant une dizaine d’années

Sergueï Skvortsov, un Russo-suédois âgé de 60 ans va comparaître devant un tribunal en Suède pour espionnage au profit de la Russie. Il est soupçonné d'avoir transmis des informations et technologies occidentales aux services de renseignement de l’armée russe durant une dizaine d’années, selon l'acte d'accusation du procureur Henrik Olin dévoilé lundi. Il avait poursuivi "activités de renseignement illégal" au détriment de la Suède et des États-Unis jusqu'à son arrestation en novembre 2022.

Natalia KOLESNIKOVA (AFP) Le bâtiment du centre de renseignement russe à Moscou

"Il faisait courir un risque grave aux intérêts nationaux en matière de sécurité, tant en Suède qu'aux États-Unis", a dit le procureur à l'AFP. "Il suffit de regarder le champ de bataille en Ukraine pour voir que le complexe militaro-industriel russe a besoin de cela", a-t-il ajouté. Le ministre de la Justice suédois, Gunnar Strommer, a jugé "extrêmement graves" les charges retenues contre le suspect.

Le procureur l'accuse d'avoir organisé "l'acquisition d'informations et l'acquisition effective de divers produits que l'État russe et les forces de défense ne pouvaient pas acquérir sur le marché libre en raison des règles et sanctions en matière d'exportation". Il aurait espionné les Etats-Unis depuis le 1er janvier 2013 et la Suède depuis le 1er juillet 2014, jusqu'à son arrestation. Il est accusé d'avoir "organisé l'achat et le transport des biens tout en dissimulant l'identité de l'utilisateur final".

Gavriil GRIGOROV / SPUTNIK / AFP Le président russe Vladimir Poutine et des militaires russes

Sergueï Skvortsov, qui dément les faits, risque jusqu'à quatre ans de prison. Son procès se tiendra du 4 au 25 septembre et se déroulera en partie à huis clos pour des motifs de défense de la sécurité nationale. Sa femme avait été arrêtée en même temps que lui mais a depuis été libérée sans être poursuivie.