George Simion, leader d'extrême droite qui préside le parti Alliance pour l'union des Roumains (AUR), a rencontré lundi Yossi Dagan, président du Conseil régional de Samarie, ainsi que l'ambassadeur d'Israël en Roumanie, Reuven Azar.

Lors de cette entrevue, George Simion a publiquement reconnu le rôle de la Roumanie dans la Shoah et s'est engagé à lutter contre l'antisémitisme. Il a par ailleurs exprimé son soutien sans équivoque au droit historique du peuple juif "à habiter et de construire des colonies en Judée et Samarie, des régions ayant de profondes racines historiques juives".

Cette annonce historique du parti AUR qui, selon les sondages, pourrait former le prochain gouvernement roumain, est le résultat des efforts déployés par Yossi Dagan depuis six mois auprès de George Simion, sous les auspices du ministère israélien des Affaires étrangères. Selon un communiqué de l'AUR, "le leader du parti a reconnu la responsabilité de la Roumanie dans l'Holocauste des Juifs roumains, dans les territoires contrôlés par la Roumanie pendant la Seconde Guerre mondiale, et a exprimé ses plus profonds regrets". Il a précisé que "de telles horreurs ne devraient plus jamais arriver aux Juifs, aux Roumains, aux Roms ou à toute autre nation du monde".

Conseil régional de Samarie Yossi Dagan (gauche), leader du Conseil régional de Samarie, Gorge Simion (centre), chef du parti roumain AUR, et Reuven Azar, ambassadeur d'Israël en Pologne

George Simion a ajouté que chaque pays, y compris la Roumanie, devrait adopter la définition de l'IHRA de l'antisémitisme "et enseigner, dans le cadre de la matière d'histoire nationale, cette page importante du passé, afin de garantir que toutes les générations futures aient conscience du manque d'humanité de cette époque et de la raison pour laquelle il est vital d'éviter de telles horreurs".

Le communiqué ajoute qu'en tant que chrétiens orthodoxes, "les Roumains ont un lien puissant avec la Terre Sainte et Jérusalem, le cœur du judaïsme et du christianisme". Il termine en soulignant que "les parties ont discuté et convenu du droit historique du peuple juif de construire et de vivre dans des communautés et des villes en Judée et Samarie, berceau de l'histoire du peuple juif depuis l'époque de la Bible." Commentant cette évolution, Yossi Dagan a noté : "Notre lutte incessante contre le BDS et l'antisémitisme se poursuit. Nous apprécions les alliés comme George Simion, qui sont déterminés à combattre l'antisémitisme et à soutenir les intérêts stratégiques d'Israël." Il a ajouté que la position de la Roumanie pourrait constituer un tournant dans la politique de l'UE à l'égard d'Israël et de la lutte contre le boycott de l'Etat hébreu.

La position exprimée par George Simion marque un revirement drastique, alors que son parti avait déclaré en 2022 que l’Holocauste était un "sujet mineur", et que son enseignement en tant que matière distincte dans les écoles procédait "d'une idéologie" et d’une "action systémique visant à saper la qualité de l’éducation en Roumanie". Des déclarations qualifiées "d'insultantes" par l'ambassadeur israélien de l'époque, David Saranga, et qui avaient poussé le Likoud à interdire à ses députés d'entrer en contact avec le parti AUR, jugé antisémite.